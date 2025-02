Postacie z Resident Evil pojawią się w Dead By Deadlight. Twórcy podzielili się szczegółami o wydarzeniu

Studio Behaviour Interactive odpowiedzialne za Dead By Deadlight wciąż planuje intensywny rozwój produkcji mimo już prawie dziewięciu lat od premiery. Gra akcji jest oparta na rozgrywce multiplayer oraz zawiera sporo motywów znanych z klasycznych horrorów. Twórcy postanowili podzielić się kolejnymi planami na nową zawartość - jakiś czas temu dowiedzieliśmy się o aktualizacjach, jakie mają pojawić się w 2025 roku.

Dead By Deadlight - opis nadchodzącego eventu

W najnowszym ogłoszeniu twórców Dead By Deadlight dowiedzieliśmy się, że do gry zostały wprowadzone postacie znane fanom z marki Resident Evil. Samo wydarzenie zostało szczegółowo przedstawione przez deweloperów na stronie i ma potrwać do 25 lutego. Ogłoszono również powrót trybu 2v8, w którym zobaczymy postacie ze wspomnianego uniwersum - The Nemesis oraz Alberta Weksera.