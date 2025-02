Postacie z Mortal Kombat w Fortnite. Dowiedzieliśmy się o zawartości nowego sezonu

Dowiedzieliśmy się również, że zmierzające do Fortnite Mythics stworzone na podstawie Mortal Kombat będą inspirowane broniami Sub-Zero oraz Scorpion. Pierwsza postać ma otrzymać rozpoznawalne lodowe rękawice, które posłużą nam do walki wręcz. Drugi bohater wprowadzi Spear Hook, który ma odgrywać efekt dźwiękowy “Get over here” przy każdym trafieniu innego gracza.

Warto dodać, że nowy sezon w Fortnite o nazwie Lawless rozpocznie się 21 lutego. Jakiś czas temu informowaliśmy o ciągłej popularności gry.