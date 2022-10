Posiadacze konsol Xbox odbijają się od Deathloop? Tak sugerują osiągnięcia

W zeszłym miesiącu Deathloop wreszcie zadebiutował na Xbox Series X/S i wzbogacił ofertę usługi Xbox Game Pass. Tymczasem okazuje się, że spora część posiadaczy konsol Microsoftu odbiła się od najnowszej produkcji Arkane Studios, a przynajmniej tak sugeruje osiągnięcie o nazwie „Dzieeeeń dobry, Blackreef!”, które zdobyło zaledwie 67% graczy posiadających grę na wymienionych wyżej platformach.

Co trzeci posiadacz Deathloop na Xbox Series X/S nie ukończył samouczka

Wspomniane osiągnięcie odblokowywane jest po ukończeniu samouczka. Dane dostępne TrueAchievments pokazują jednak, że co trzeci posiadacz Deathloop na Xbox Series X/S nie zdołał ukończyć tutoriala. Dużo lepiej wygląda to natomiast w przypadku PlayStation 5 oraz PC (Steam), gdzie trofeum „Dzieeeeń dobry, Blackreef!” zostało zdobyte odpowiednio przez 87% oraz 92% graczy.



Z pewnością na taki stan rzeczy wpływa fakt, że Deathloop dostępny jest w usłudze Xbox Game Pass. Niewykluczone, że spora część abonentów Microsoftu pobrała najnowszą produkcję Arkane Studios, ale wciąż nie znalazła czasu na rozpoczęcie zabawy ze wspomnianym tytułem.



Na koniec przypomnijmy, że Deathloop zadebiutował na rynku we wrześniu ubiegłego roku na PC i PlayStation 5. Jak wspomnieliśmy wyżej, w zeszłym miesiącu produkcja Arkane Studios ukazała się również na konsolach Xbox Series X/S oraz trafiła do usługi Xbox Game Pass. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Deathloop – good morning Blackreeeeef!