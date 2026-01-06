Zaloguj się lub Zarejestruj

Porzucają ambitne plany historyczne na rzecz modowania. Wywołało to burzę na Steamie

Mikołaj Berlik
2026/01/06 18:30
Twórcy stawiają na narzędzia dla społeczności, gracze nie kryją rozczarowania.

Arms Trade Tycoon: Tanks, strategia o budowaniu imperium zbrojeniowego studia FunGi, zmieniła kierunek rozwoju podczas wczesnego dostępu. Z planów obejmujących II wojnę światową, Zimną Wojnę i współczesne konflikty zbrojne pozostała jedynie mapa skupiona na modowaniu i narzędziach dla graczy.

Arms Trade Tycoon: Tanks

Arms Trade Tycoon: Tanks – Drastyczne cięcia w roadmapie

Poprzednia roadmapa z października 2024 roku przewidywała konkretne rozszerzenia tematyczne, w tym „WW2 Expansion Pack”, „Cold War Expansion Pack” i „Modern Expansion Pack”. Z grudniowej aktualizacji 2025 roku zniknęły jednak wszystkie wzmianki o etapach historycznych. Nowy plan składa się z ośmiu faz, w większości poświęconych technicznym aspektom i wsparciu dla modów. Faza 1 obejmuje podstawy modowania, Faza 5 pełne wsparcie dla modów czołgów, a Faza 7 narzędzia do testowania i eksperymentów.

Społeczność natychmiast zareagowała krytycznie, sugerując, że deweloperzy wycofali się z ambitnych obietnic i pozostawiają dalszy rozwój graczom. Niektórzy komentują: „Więc się poddali?”, wyrażając obawy, że projekt może zostać porzucony. Jednak ostatnia Faza 8: Expanded Military Scope wciąż wspomina o nowych typach wyposażenia i maszyn, co daje nadzieję na dalszą zawartość po ugruntowaniu fundamentów technicznych.

Arms Trade Tycoon: Tanks jest dostępne we wczesnym dostępie od 6 lutego 2024 roku, a obecnie jego cena na Steam wynosi 122,87 zł.

Mikołaj Berlik
