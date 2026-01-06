Porzucają ambitne plany historyczne na rzecz modowania. Wywołało to burzę na Steamie

Arms Trade Tycoon: Tanks, strategia o budowaniu imperium zbrojeniowego studia FunGi, zmieniła kierunek rozwoju podczas wczesnego dostępu. Z planów obejmujących II wojnę światową, Zimną Wojnę i współczesne konflikty zbrojne pozostała jedynie mapa skupiona na modowaniu i narzędziach dla graczy.

Arms Trade Tycoon: Tanks – Drastyczne cięcia w roadmapie

Poprzednia roadmapa z października 2024 roku przewidywała konkretne rozszerzenia tematyczne, w tym „WW2 Expansion Pack”, „Cold War Expansion Pack” i „Modern Expansion Pack”. Z grudniowej aktualizacji 2025 roku zniknęły jednak wszystkie wzmianki o etapach historycznych. Nowy plan składa się z ośmiu faz, w większości poświęconych technicznym aspektom i wsparciu dla modów. Faza 1 obejmuje podstawy modowania, Faza 5 pełne wsparcie dla modów czołgów, a Faza 7 narzędzia do testowania i eksperymentów.