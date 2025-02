Porządny człowiek to nowy polski serial Max. Jest pierwszy zwiastun

Max już na dobre otworzyło się na polskiego widza, podobnie jak konkurencyjne platformy, oferując w swojej ofercie nowe rodzime seriale. Po Lady Love i wciąż emitowanym Przesmyku, przyszedł czas na zapowiedź kolejnej polskiej produkcji. Mowa o serialu Porządny człowiek, który opisywany jest jako thriller psychologiczny. Twórcy swoją najnowszą produkcją chcieli zaprezentować motyw refleksji nad sensem życia, rewizji własnych marzeń, czy poszukiwania prawdziwego szczęścia, bez tworzenia jego fałszywej fasady. Wszystko to we wciągającej opowieści o człowieku, który musi zmierzyć się z pewnymi błędami, które popełnił w swoim życiu.

Paweł - główny bohater serialu - to przykładny mąż i ojciec oraz wysokiej klasy kardiochirurg, pnący się po szczeblach kariery. Jedno niespodziewane zdarzenie wywraca jego poukładane oraz pozornie idealne życie do góry nogami. Mężczyzna zaczyna dostrzegać układy, które rządzą jego światem i zdaje sobie sprawę, że jest uwięziony w sidłach spełniania oczekiwań innych. Czy doprowadzony do absolutnego kresu wytrzymałości, nadal będzie kierował się wewnętrznym kompasem, wskazującym co dobre, a co złe, czy jednak przekroczy granice tego co moralnie akceptowalne i da się ponieść mrocznym emocjom, nie zważając na konsekwencje…? – brzmi oficjalny opis serialu.