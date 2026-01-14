Nintendo Switch 2025 Year in Review już dostępne. To nie jest zwykłe roczne podsumowanie

To nie tylko roczne statystyki, ale osobista kronika całej generacji konsol.

Nintendo udostępniło zapowiadane podsumowanie aktywności graczy, które wykracza daleko poza standardowy przegląd ostatnich dwunastu miesięcy. Choć narzędzie funkcjonuje pod nazwą Year in Review, w praktyce obejmuje całą historię użytkownika z konsolami Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2.

Nintendo udostępnia użytkownikom podsumowanie całej ery Switcha

Po zalogowaniu użytkownik otrzymuje klasyczne statystyki, takie jak łączny czas spędzony przy konsoli, najczęściej uruchamiane gry czy ogólną charakterystykę stylu grania. Na tym jednak prezentacja się nie kończy. Interfejs stopniowo prowadzi dalej, cofając oś czasu aż do momentu pierwszego uruchomienia Switcha, a w przypadku wcześniejszych użytkowników nawet do premiery sprzętu w 2017 roku.