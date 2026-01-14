Zaloguj się lub Zarejestruj

Nintendo Switch 2025 Year in Review już dostępne. To nie jest zwykłe roczne podsumowanie

Patrycja Pietrowska
2026/01/14 13:30
To nie tylko roczne statystyki, ale osobista kronika całej generacji konsol.

Nintendo udostępniło zapowiadane podsumowanie aktywności graczy, które wykracza daleko poza standardowy przegląd ostatnich dwunastu miesięcy. Choć narzędzie funkcjonuje pod nazwą Year in Review, w praktyce obejmuje całą historię użytkownika z konsolami Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2.

Nintendo Switch 2025 Year in Review
Nintendo Switch 2025 Year in Review

Nintendo udostępnia użytkownikom podsumowanie całej ery Switcha

Po zalogowaniu użytkownik otrzymuje klasyczne statystyki, takie jak łączny czas spędzony przy konsoli, najczęściej uruchamiane gry czy ogólną charakterystykę stylu grania. Na tym jednak prezentacja się nie kończy. Interfejs stopniowo prowadzi dalej, cofając oś czasu aż do momentu pierwszego uruchomienia Switcha, a w przypadku wcześniejszych użytkowników nawet do premiery sprzętu w 2017 roku.

GramTV przedstawia:

Każdy rok obecności na platformie został zapisany na osi czasu w formie kafelków odpowiadających konkretnym tytułom. Zatrzymanie kursora na danej pozycji ujawnia liczbę godzin spędzonych w grze, a dodatkowe opcje pozwalają przełączać się między poszczególnymi latami. System pokazuje także moment pierwszego uruchomienia każdej produkcji, co pozwala dokładnie prześledzić własną historię zakupów i zainteresowań.

Warto pamiętać, że dostęp do podsumowania wymaga odpowiednich ustawień konta. Konieczne jest wyrażenie zgody na zbieranie opcjonalnych danych dotyczących użytkowania konsoli oraz ich przetwarzanie w celu personalizacji usług. Po aktywacji tych opcji pełna, niemal dziesięcioletnia historia aktywności powinna stać się dostępna bez dodatkowych przeszkód.

Źródło:https://www.thegamer.com/nintendo-switch-wrapped-year-in-review-2025/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

