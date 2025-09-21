Pora pożegnać się z Battlefield 1

Wkrótce z oferty PlayStation Plus Extra i Premium zniknie jedna z najważniejszych odsłon serii Battlefield. Gra, która od lat cieszy się ogromną popularnością wśród fanów strzelanek, zostanie wycofana z katalogu 21 października. To smutna wiadomość dla subskrybentów, którzy wciąż chętnie wracali na pola bitew I wojny światowej.

Battlefield 1 zniknie z PlayStation Plus Extra i Premium

Battlefield 1, wydany w 2016 roku, był wielkim sukcesem DICE i EA – sprzedał się w ponad 15 milionach egzemplarzy, zebrał pozytywne recenzje i do dziś uznawany jest za jedną z najlepszych części cyklu. Gra oferowała widowiskową kampanię fabularną, a także dynamiczny tryb multiplayer, który na długo przyciągnął społeczność. Dzięki świetnej oprawie graficznej i unikalnemu klimatowi I wojny światowej, produkcja nadal prezentuje się znakomicie.