Pora pożegnać się z Battlefield 1

Jakub Piwoński
2025/09/21 17:30
0
0

Zła wiadomość dla użytkowników PlayStation Plus.

Wkrótce z oferty PlayStation Plus Extra i Premium zniknie jedna z najważniejszych odsłon serii Battlefield. Gra, która od lat cieszy się ogromną popularnością wśród fanów strzelanek, zostanie wycofana z katalogu 21 października. To smutna wiadomość dla subskrybentów, którzy wciąż chętnie wracali na pola bitew I wojny światowej.

Battlefield 1
Battlefield 1

Battlefield 1 zniknie z PlayStation Plus Extra i Premium

Battlefield 1, wydany w 2016 roku, był wielkim sukcesem DICE i EA – sprzedał się w ponad 15 milionach egzemplarzy, zebrał pozytywne recenzje i do dziś uznawany jest za jedną z najlepszych części cyklu. Gra oferowała widowiskową kampanię fabularną, a także dynamiczny tryb multiplayer, który na długo przyciągnął społeczność. Dzięki świetnej oprawie graficznej i unikalnemu klimatowi I wojny światowej, produkcja nadal prezentuje się znakomicie.

GramTV przedstawia:

Potwierdzono, że Battlefield 1 opuści usługę PlayStation Plus 21 października, razem z kilkoma innymi tytułami: Ghostbusters: Spirits Unleashed, Tour de France 2023 oraz The Last Clockwinder. Dla wielu graczy to właśnie odejście Battlefield 1 będzie najbardziej bolesne – to wciąż jedna z najczęściej wybieranych odsłon serii, mimo że na rynku pojawiły się już Battlefield V i Battlefield 2042.

Drugim powodem, dla którego fani będą musieli pożegnać się z grą, jest nadchodząca premiera Battlefield 6. Po chłodnym przyjęciu V oraz negatywnych opiniach o 2042, to właśnie „jedynka” przez lata pozostawała bezpiecznym wyborem dla społeczności. Jeśli jednak nowa odsłona sprosta oczekiwaniom, może stać się ostatnim gwoździem do trumny Battlefield 1, przyspieszając także decyzję EA o zamknięciu serwerów w przyszłości. Warto dodać, że jak na razie gra pozostaje w konkurencyjnej ofercie Xbox Game Pass.

Źródło:https://gamerant.com/battlefield-1-leaving-ps-plus-october-21/

Tagi:

News
EA Sports
PlayStation Plus
Battlefield 1
FPP
wojna
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


