Popularny świat science fiction doczeka się growej wersji. Za produkcję odpowiadają Polacy

Pojawił się pierwszy zwiastun obiecującej nowej gry w klimatach science fiction.

Polskie studio Red Square Games oficjalnie zapowiedziało, że pracuje nad cyfrową adaptacją jednej z najsłynniejszych gier planszowych w historii. Twilight Imperium Digital przeniesie monumentalny świat międzygwiezdnej polityki i kosmicznych konfliktów na ekrany komputerów, oferując graczom pełnoprawne doświadczenie strategicznej rozgrywki 4X. Twilight Imperium Digital – pierwszy zwiastun nowej strategicznej gry science fiction Projekt powstaje na licencji uzyskanej przez Red Square Games od Asmodee, globalnego giganta branży planszówkowej i właściciela marki Fantasy Flight Games, która odpowiada za oryginalną wersję Twilight Imperium. Umowa licencyjna została podpisana 5 listopada 2024 roku, a krakowskie studio jest obecnie notowane na rynku NewConnect.

Twilight Imperium od ponad dwóch dekad uznawane jest za jedną z najbardziej rozbudowanych i prestiżowych gier planszowych na świecie, a w rankingu BoardGameGeek zajmuje obecnie szóste miejsce. Adaptacja przygotowywana przez Red Square Games ma wiernie odwzorować mechaniki oryginału i zachować jego charakterystyczną głębię, przy jednoczesnym wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań ułatwiających rozgrywkę na komputerach osobistych. Twilight Imperium to nie tylko gra, to zjawisko kulturowe w świecie planszówek. Naszym celem jest przeniesienie całej jej głębi i dramaturgii do cyfrowego świata, wiernie oddając ducha oryginału, a jednocześnie czyniąc go jeszcze bardziej atrakcyjnym dla nowych odbiorców. Jako zespół jesteśmy dumni, że możemy pracować nad digitalizacją jednej z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych gier strategicznych na świecie - powiedział Krzysztof Wolicki, prezes zarządu Red Square Games S.A. Cyfrowa wersja Twilight Imperium zaoferuje bogaty zestaw funkcji zaprojektowanych z myślą o różnych typach graczy. Znajdzie się tu tryb dla pojedynczego gracza z przeciwnikami SI, opcja rozgrywek wieloosobowych online oraz intuicyjny interfejs i systemy automatyzujące najbardziej czasochłonne elementy planszowego pierwowzoru.

GramTV przedstawia:

Twórcy obiecują, że gracze będą mogli wybierać spośród kilkunastu unikalnych frakcji, z których każda ma własny styl gry, historię i zestaw specjalnych zdolności. Bitwy, negocjacje handlowe, głosowania rady galaktycznej i złożone sojusze mają zostać odwzorowane z filmową oprawą audiowizualną, tworząc prawdziwie kosmiczne widowisko. Naszym celem jest to, aby Twilight Imperium Digital przeniosło całe doświadczenie gry planszowej Twilight Imperium dla wszystkich zainteresowanych, niezależnie od tego, czy gracz jest weteranem szukającym szybszych i wymagających rozgrywek, czy nowicjuszem pragnącym przystępnego wprowadzenia do zasad gry. Wierzymy, że taka forma adaptacji pozwoli nam dotrzeć do fanów na całym świecie. Od strony biznesowej jest to dla nas strategiczny projekt o globalnym potencjale, który pozwala Red Square Games wzmocnić pozycję studia zarówno na rynku gier wideo, jak i planszowych oraz rozszerzyć współpracę z kluczowymi partnerami międzynarodowymi – podkreślił Krzysztof Wolicki. Red Square Games zapewnia, że Twilight Imperium Digital pozostanie wiernym odwzorowaniem kultowej planszówki, ale dzięki nowoczesnym rozwiązaniom i dostępności online pozwoli graczom z całego świata zanurzyć się w strategicznej walce o władzę w galaktyce w dowolnym miejscu i czasie. Premiera gry nie ma jeszcze ustalonej daty, ale już teraz produkcja otrzymała kartę na Steam.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.