Zaloguj się lub Zarejestruj

Popularny streamer stracił konto Steam. Złodziej pokonał zabezpieczenia... zdjęciem wygenerowanym przez AI

Maciej Petryszyn
2026/01/21 20:30
3
0

Piotr “izak” Skowyrski to jeden z najpopularniejszych streamerów w Polsce, a jednocześnie również twarz Counter-Strike’a w naszym kraju. Niedawno jednak 38-latka spotkała niezbyt przyjemna sytuacja.

Jako, że izak jest streamerem oraz komentatorem, jednym z narzędzi jego pracy jest Steam. To tam ma m.in. Counter-Strike’a, tym większy problem pojawił się, gdy konto Skowyrskiego zostało skradzione.

Piotr “izak” Skowyrski
Piotr “izak” Skowyrski

izak ze skradzionym kontem. Oddał je nie Steam, a sam złodziej

15 stycznia po godzinie 15:00 izak opublikował w serwisie X wpis skierowany bezpośrednio do deweloperów CS-a. Poinformował on, iż jego konto Steam zostało skradzione. Złodziej usunął z niego aplikację uwierzytelniającą, a następnie zmienił przypisane do profilu adres email oraz numer telefonu. Pozostawało pytanie, jak w ogóle doszło do takiej sytuacji?

Co ciekawe, wyjaśnił to… sam złodziej. Ten na przejętym koncie opublikował screeny wiadomości, które otrzymał od supportu Steama. Widać na nich rozmowę, dzięki której oszustowi udało się zdjąć zabezpieczenia z konta streamera. Wystarczyło wystosowanie odpowiedniej prośby, uargumentowanej obawą o bezpieczeństwo. Po tej wymianie wiadomości Steam wykonał prośbę “izaka”, który w rzeczywistości wcale nie był izakiem. Cała rozmowa została zatytułowana przez złodzieja “GRATULACJE VALVE ;)”

Finalnie Skowyrski na swoje szczęście odzyskał swoją własność. Najciekawsze jest jednak to, że wcale nie dzięki Valve, bo po prostu sam oszust oddał to, co wcześniej odebrał. Sprawa ta nie miała być bowiem próbą przywłaszczenia sobie cennego ekwipunku z m.in. skórkami z Counter-Strike’a, którego wartość wynosi około 90 tysięcy dolarów. Zamiast tego włamywacz chciał udowodnić, jak bardzo proste jest kogoś okraść pomimo istniejących w teorii zabezpieczeń.

Sam izak już po odzyskaniu dostępu do konta opisał, iż złodziej uwierzytelnił się przed Steamem zdjęciem wygenerowanym przez sztuczną inteligencję:

A propos kradzieży konta Steam. […] Konto odzyskałem po kilku godzinach, ale nie od supportu Steam, a od samego włamywacza, który miał na celu pokazać dziurę w systemie Steam. Od Steam Supportu wiadomość na temat kradzieży dostałem dopiero po 5 dniach, gdzie przyznali, że przy tej sytuacji błąd popełnił pracownik. Włamywacz konto dostał po wysłaniu do Steam stworzonego przy pomocy AI zdjęcia, gdzie wrzucił CD-Key do Pina, który pokazałem na filmie na YT 10 lat temu. Na pewno na dniach na YT nagram film gdzie opowiem o szczegółach, bo uważam, że trzeba głośno powiedzieć o tym problemie.

GramTV przedstawia:

Streamer stwierdził jednocześnie, że pomimo stresu, który przeżył, nie ma żalu do oszusta:

Zbiłbym mu pionę. Szczęście w nieszczęściu, że trafiłem na takiego włamywacza, który nie chciał ukraść skinów, tylko zwrócić uwagę na dziurę w systemie. Może mój przykład otworzy oczy Valve, że ich polityka dot. kont wymaga aktualizacji.

To nie pierwszy raz, gdy izakowi skradziono konto. Podobna sytuacja miała miejsce dekadę temu. Najpierw w lutym 2016 włamano się na konto PayPal Skowyrskiego, a dwa miesiące później również na konto Steam, którego nazwa została wówczas zmieniona na „BOXDEL SUCKS”. W podobnym okresie doszło do wielu identycznych włamań związanych ze streamerami i influencerami.

Źródło:https://x.com/izaklive/status/2011810327633989821

Tagi:

News
Steam
zabezpieczenia
streamer
kradzież
Piotr Skowyrski
Izak
streamerzy
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
3
Grze
Gramowicz
Wczoraj 07:53

Sam mnie wiem...

1. próbuję zrozumieć fenomen kupowania za niemal 100k tekstur do produktu cyfrowego, który sam w sobie jest tyle wart ile najbliższy wybuch na Słońcu w stylu tzw. Burzy Carringtona jak w 1859 roku. Jeden taki i wszystkie produkty cyfrowe, a z nimi skórki za 100k idą się... palić.

2. równie dobrze cała sprawa mogła być ustawiona 

a) w ramach jakiegoś marketingu, 

b) w ramach protestu przeciwko supportowi steam 

3. odzyskiwanie konta za pomocą klucza gry? To ma sens w latach 90-tych, jak gry miały klucze (jak słusznie zauważył przedmówca), ludzie mieli po jednej grzse lub nie było uwierzytelnień wieloetapowych. Skoro w systemie był email i numer telefonu - to ja zupełnie nie rozumiem, jak support mógł udostępnić konto hakerowi na podstawie.... zrzutu ekranu?!?!?!

a) wysyłamy maila z potwierdzeniem procesu lub

b) wysyłamy sms z kodem 2FA lub dzwonimy w najgorszym wypadku, jeśli suport jest lokalnie.

Cała sprawa śmierdzi.

JakiśNick
Gramowicz
Wczoraj 06:54

Nie bardzo wiem co AI miało tu do rzeczy, skoro w przesłanym zdjęciu był klucz cd, który Izak sam pokazał na jednym ze swoich filmów. Zwykłemu człowiekowi w ten sposób konta się nie ukradnie, chyba, że znajomy przyjdzie do naszego domu i zrobi zdjęcie starej gry.

Proszenie o klucz cd to standardowa procedura Steam, ale mało kto dziś jeszcze takie posiada, bo wszystko kupuje się cyfrowo i przypisuje do konta bez klucza, nie ma się nawet pudełka z grą. Chyba, że ktoś kupuje przez keyshopy to tam się czasem dostaje zdjęcie klucza.  

Niakadan
Gramowicz
Ostatni środa

A ja widziałem wpis że  ten kto mu ukradł napisał żeby nastepnym razem nie udostępniał kodu gry na live po za tym izak to babiarz zdradzający własną żonę i grający na vpn na egpiskich serwerach ja mam nadzieje że kiedyś całkiem straci konto steam i będzie karma sroga dla niego




Trwa Wczytywanie
TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112