Popularny streamer stracił konto Steam. Złodziej pokonał zabezpieczenia... zdjęciem wygenerowanym przez AI

Piotr “izak” Skowyrski to jeden z najpopularniejszych streamerów w Polsce, a jednocześnie również twarz Counter-Strike’a w naszym kraju. Niedawno jednak 38-latka spotkała niezbyt przyjemna sytuacja.

Jako, że izak jest streamerem oraz komentatorem, jednym z narzędzi jego pracy jest Steam . To tam ma m.in. Counter-Strike’a, tym większy problem pojawił się, gdy konto Skowyrskiego zostało skradzione.

izak ze skradzionym kontem. Oddał je nie Steam, a sam złodziej

15 stycznia po godzinie 15:00 izak opublikował w serwisie X wpis skierowany bezpośrednio do deweloperów CS-a. Poinformował on, iż jego konto Steam zostało skradzione. Złodziej usunął z niego aplikację uwierzytelniającą, a następnie zmienił przypisane do profilu adres email oraz numer telefonu. Pozostawało pytanie, jak w ogóle doszło do takiej sytuacji?

Co ciekawe, wyjaśnił to… sam złodziej. Ten na przejętym koncie opublikował screeny wiadomości, które otrzymał od supportu Steama. Widać na nich rozmowę, dzięki której oszustowi udało się zdjąć zabezpieczenia z konta streamera. Wystarczyło wystosowanie odpowiedniej prośby, uargumentowanej obawą o bezpieczeństwo. Po tej wymianie wiadomości Steam wykonał prośbę “izaka”, który w rzeczywistości wcale nie był izakiem. Cała rozmowa została zatytułowana przez złodzieja “GRATULACJE VALVE ;)”

Finalnie Skowyrski na swoje szczęście odzyskał swoją własność. Najciekawsze jest jednak to, że wcale nie dzięki Valve, bo po prostu sam oszust oddał to, co wcześniej odebrał. Sprawa ta nie miała być bowiem próbą przywłaszczenia sobie cennego ekwipunku z m.in. skórkami z Counter-Strike’a, którego wartość wynosi około 90 tysięcy dolarów. Zamiast tego włamywacz chciał udowodnić, jak bardzo proste jest kogoś okraść pomimo istniejących w teorii zabezpieczeń.

Sam izak już po odzyskaniu dostępu do konta opisał, iż złodziej uwierzytelnił się przed Steamem zdjęciem wygenerowanym przez sztuczną inteligencję: