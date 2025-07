Popularny serial science fiction Amazona powraca z nowym sezonem. Jest data premiery kolejnych odcinków

Upload to dzieło laureata nagrody Emmy, Grega Danielsa, znanego z takich hitów jak The Office, Parks and Recreation czy King of the Hill. Akcja serialu osadzona jest w futurystycznym świecie, w którym codziennością są holograficzne telefony, autonomiczne pojazdy, asystenci AI i drukarki 3D do jedzenia. W tej rzeczywistości śmierć nie oznacza końca i możliwe jest „uploadowanie” umysłu do cyfrowego życia po życiu, przypominającego luksusowy kurort. Oczywiście pod warunkiem, że kogoś na to stać.

W obsadzie występują Robbie Amell jako Nathan, Andy Allo jako Nora, Kevin Bigley jako Luke, Allegra Edwards jako Ingrid, Zainab Johnson jako Aleesha oraz Owen Daniels jako A.I. Guy. Greg Daniels pełni funkcję producenta wykonawczego, wraz z Howardem Kleinem i Maxwellem Viviane.