Popularny komik ostro uderzył w pokolenie Z. „Wrócicie na kolanach do Disneya jak psy”

Jimmy Kimmel po raz kolejny wystąpił na corocznej prezentacji Disneya dla reklamodawców, znanej jako Disney Upfront w Nowym Jorku. W tym roku jego monolog miał wyjątkowo gorzki, wręcz egzystencjalny wydźwięk. Prowadzący Jimmy Kimmel Live! nie oszczędzał ani konkurencji, ani własnych pracodawców, a już tym bardziej widzów.

Może już się więcej nie zobaczymy. To może być koniec. Miałem przyjemność poznać wielu z was przez ostatnie 23 lata — i wiem też, że wielu z was martwi się, że sztuczna inteligencja zabierze wam pracę. Ale ja w to nie wierzę. Żaden komputer, nawet najpotężniejszy, nie będzie chciał robić tego, co wy. Bo wasza praca to syf.