Popularny FPS za darmo na Steam. Wyjątkowa promocja na PC ograniczona czasowo

Przed kilkoma dniami Metro: Last Light obchodziło swoje 10-lecie. Z tej okazji producent 4A Games rozda dzisiaj grę całkowicie za darmo na Steam. Dla użytkowników komputerów osobistych będzie to kolejna okazja, aby zdobyć ten tytuł nie ponosząc żadnych opłat.

Co ciekawe na Steamie odbierzemy Metro: Last Light Complete Edition, a więc nie odświeżoną wersję Redux wydaną w 2014 roku. Kompletna Edycja obecnie nie jest dostępna na platformie Valve, ale w nowym poście na oficjalnym Twitterze serii Metro potwierdzono, że gracze będą mogli odebrać za darmo właśnie tę wersję. W jej skład oprócz podstawowej wersji gry wchodzą również: tryb Stalkera, dodatek RPK, Pakiet Wieży, Pakiet Frakcji, Pakiet Kronik i Pakiet Twórców.

Metro: Last Light Complete Edition za darmo na Steam

Oferta z darmowym Metro: Last Light Complete Edition wystartuje już o 19:00 czasu polskiego. Gdy tylko gra zostanie udostępniona, zaktualizujemy ten artykuł o dodatkowe informacje i link do promocji. Grę będziecie mogli odebrać do 25 maja.

