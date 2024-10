Zwiastun rozgrywki z Diablo 4 przedstawia darmowe nowości w Sezonie Narastającej Nienawiści

Na rynku ukazało się już Diablo 4: Vessel of Hatred. DLC spotkało się ze świetnym odbiorem wśród krytyków , jednak poza płatną zawartością, gracze mogą liczyć również na darmowe nowości. Wraz z Sezonem Narastającej Nienawiści do produkcji Blizzarda zawitała niemała aktualizacja.

Nienawiść Mefista rozprzestrzeniła się aż po horyzont, co doprowadziło do powstania koszmarnych potworności, które przemierzają świat i napełniają serca mieszkańców Sanktuarium trwogą. Nikt ani nic nie zdoła obronić się przed doprowadzającą do szaleństwa mocą Władcy Nienawiści – nawet Wy. – czytamy na oficjalnej stronie Blizzarda.

Przypomnijmy, że wraz z nowym sezonem zadebiutowało Diablo 4: Vessel of Hatred. Dodatek jest dostępny od 8 października na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zainteresowanych produkcją zachęcamy do lektury: Recenzja Diablo IV: Vessel of Hatred - nienawiść wsiąka do Sanktuarium powoli.