Popularny bohater nie powróci w Gwiezdnych wojnach? Aktor prosi więc fanów o pomoc

Odtwórca tej roli chciałby wrócić do grania tej postaci, ale według jego wiedzy, Lucasfilm nie ma planów na tego bohatera.

Temuera Morrison nie ukrywa swojego przywiązania do roli Boby Fetta, ani też pragnienia powrotu do odległej galaktyki. Podczas panelu na FanX's Tampa Bay Comic Convention, prowadzonego przez Maggie Lovitt z Collidera, aktor wystąpił wspólnie z Danielem Loganem i udzielił szczerej oraz pełnej humoru odpowiedzi na pytanie o możliwy powrót ich bohaterów do uniwersum Star Wars.

Morrison wprost przyznał, że obecnie nie ma szans na jego powrót. Poprosił więc fanów, aby wsparli go i wysyłali do Lucasfilm maile, aby przekonać dyrektorów, że Boba Fett powinien jeszcze raz pojawić się na ekranie.