Jedna z najbardziej kontrowersyjnych scen z Gwiezdnych wojen mogła pojawić się w serii szybciej. Pierwotnie nie planowano ją umieszczać w filmie

Jedna z najbardziej dzielących fanów scen z filmu Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi była blisko debiutu nie w kinach, ale w popularnym serialu animowanym Star Wars: Rebelianci. Produkcja z 2017 roku wzbudziła ogromne emocje i wśród najbardziej kontrowersyjnych elementów znalazło się poświęcenie admirał Amilyn Holdo, która wykonała desperacki skok w nadprzestrzeń i staranowała okręt Najwyższego Porządku, ratując resztę Ruchu Oporu. Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi – manewr Holdo mógł pojawić się w serialu Star Wars: Rebelianci Podczas podcastu Pod of Rebellion scenarzysta Rebeliantów, Henry Gilroy, ujawnił, że bardzo podobny pomysł przedstawił podczas pracy nad finałem trzeciego sezonu animacji. W tym odcinku dowódca Jun Sato poświęca swoje życie i taranuje krążownik Imperium, co pozwala Ezrze Bridgerowi skoczyć w nadprzestrzeń i sprowadzić pomoc dla walczących na Atollonie sojuszników.

Gilroy zdradził, że pierwotna wersja tej sceny była jeszcze bliższa temu, co później zobaczyliśmy w Ostatnim Jedi. Proponował, aby Sato aktywował nadprzestrzeń w momencie taranowania wrogiego okrętu. Pomysł jednak konsekwentnie odrzucano bez podania powodów. Na końcu sezonu trzeciego chciałem, aby Sato przebił się przez siły Imperium dzięki skokowi w nadprzestrzeń. Miał oczyścić drogę rebeliantom do ucieczki. Wciąż to proponowałem, nikt nie mówił tak ani nie, aż w końcu usłyszałem nie możesz tego zrobić. Zapytałem dlaczego i nie dostałem odpowiedzi aż do czasu, gdy zobaczyłem Ostatniego Jedi. Ciągle zastanawiam się, czy to ja podsunąłem ten pomysł i czy został on wykorzystany. Nigdy nie otrzymałem wyjaśnienia, ponieważ nie pozwolono mi przeczytać scenariusza Ostatniego Jedi.

Finał trzeciego sezonu Rebeliantów ukazał się 25 marca 2017 roku, czyli kilka miesięcy przed premierą kinową Ostatniego Jedi. Gdyby taka scena pojawiła się najpierw w animacji, prawdopodobnie nie wywołałaby aż takiej burzy, gdyż doświadczyłaby jej znacznie mniejsza widownia niż w przypadku wysokobudżetowego filmu. Gilroy podejrzewa, że odmowa mogła wynikać właśnie z zaplanowanego już wówczas filmowego odpowiednika tego poświęcenia. Zastanawia się nawet czy jego propozycja nie wpłynęła na ostateczny kształt manewru Holdo. Nad spójnością historii czuwa Lucasfilm Story Group, która ma dbać o zachowanie ciągłości kanonu, by unikać zbyt wyraźnego powtarzania tych samych rozwiązań w różnych produkcjach. W finalnej wersji odcinka Rebeliantów skok w nadprzestrzeń byłby zresztą niemożliwy, ponieważ Interdictory blokują i przerywają takie manewry. Mimo to finałowe poświęcenie Sato niesie dokładnie ten sam przekaz co w Ostatnim Jedi. Bohaterowie ryzykują wszystkim, aby reszta mogła walczyć dalej i ocalić galaktykę przed tyranią.

