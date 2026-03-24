Popularne MMO trafi wkrótce na Xbox Series X/S. Będzie to debiut tej gry na konsolach

Studio Sandbox Interactive poinformowało, że MMORPG Albion Online wkrótce trafi na konsole Xbox Series X/S.
Popularne MMORPG Albion Online zadebiutuje na konsolach Xbox Series X i Series S już 21 kwietnia 2026 roku. Gra pozostanie w modelu free-to-play. Będzie to pierwsze wydanie gry na konsolach, które otworzy świat Albionu dla zupełnie nowej grupy graczy.
Albion Online pierwszy raz trafi na konsole
Produkcja zadebiutowała wcześniej na PC, Mac i Linux w 2017 roku oraz na urządzeniach mobilnych z systemami iOS i Android w 2021 roku. Wersja na Xbox Series X/S zaoferuje pełne doświadczenie znane z innych platform, bez żadnych ograniczeń zawartości. Jednym z kluczowych elementów wydania będzie pełna kompatybilność między platformami. Dostępne będą wspólne serwery dla graczy z Xboxa, PC i urządzeń mobilnych, a do tego będą mieli oni możliwość płynnego przenoszenia postępów między platformami. Co więcej, twórcy udostępnią łatwe łączenie kont bez utraty postaci. Dzięki temu gracze będą mogli kontynuować swoją przygodę niezależnie od sprzętu.
Twórcy przygotowali specjalne usprawnienia pod kątem gry na padzie. Przede wszystkim zoptymalizowano sterowanie kontrolerem, ale zapewniono także wsparcie dla klawiatury i myszy. Dodatkowo przebudowano interfejs użytkownika oraz stworzono nowe menu kontekstowe i lepszą nawigację. Ma to zapewnić wygodną rozgrywkę zarówno nowym graczom, jak i weteranom przenoszącym się z innych platform.
Albion Online to sandboxowe MMORPG w klimacie średniowiecznego fantasy, w którym gospodarka opiera się na działaniach graczy, nie ma klasy postaci, a styl gry zależy od ekwipunku. Ważną rolę odgrywają gildie, PvP i walka o terytoria. Gracze mogą zajmować się rzemiosłem, handlem i eksploracją, a także mogą stworzyć i wyposażyć własną wyspę.
Premiera Albion Online w wersji na Xbox Series X/S odbędzie się 21 kwietnia 2026 roku. Pamiętajcie, że nowi gracze będą mogli rozpocząć zabawę od razu na konsoli, a obecni połączyć swoje konto i kontynuować rozgrywkę bez utraty postępów. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun Albiona:
