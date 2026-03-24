Popularne MMO trafi wkrótce na Xbox Series X/S. Będzie to debiut tej gry na konsolach

Popularne MMORPG Albion Online zadebiutuje na konsolach Xbox Series X i Series S już 21 kwietnia 2026 roku. Gra pozostanie w modelu free-to-play. Będzie to pierwsze wydanie gry na konsolach, które otworzy świat Albionu dla zupełnie nowej grupy graczy.

Produkcja zadebiutowała wcześniej na PC, Mac i Linux w 2017 roku oraz na urządzeniach mobilnych z systemami iOS i Android w 2021 roku. Wersja na Xbox Series X/S zaoferuje pełne doświadczenie znane z innych platform, bez żadnych ograniczeń zawartości. Jednym z kluczowych elementów wydania będzie pełna kompatybilność między platformami. Dostępne będą wspólne serwery dla graczy z Xboxa, PC i urządzeń mobilnych, a do tego będą mieli oni możliwość płynnego przenoszenia postępów między platformami. Co więcej, twórcy udostępnią łatwe łączenie kont bez utraty postaci. Dzięki temu gracze będą mogli kontynuować swoją przygodę niezależnie od sprzętu.