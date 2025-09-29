Popularna zabawa graczy w Diablo 4 została zniszczona. Blizzard pod naporem krytyki po premierze 10. sezonu

Blizzard odpowiada na krytykę społeczności i zapowiada poprawki.
Wieże Dusz w Diablo 4 wywołały falę krytyki po zmianach wprowadzonych w 10. sezonie. Zdaniem wielu graczy popularna aktywność straciła sens, a część społeczności postuluje całkowite usunięcie tej mechaniki.
Diablo 4 – Wieże Dusz frustrują graczy
Przed rozpoczęciem 10. sezonu postęp w Wieżach Dusz był zaliczany nawet wtedy, gdy przeciwnicy ginęli poza ich zasięgiem. Blizzard postanowił jednak to zmienić – teraz liczą się wyłącznie zabójstwa dokonane wewnątrz wyznaczonego obszaru. Problem w tym, że w jego obrębie pojawia się zbyt mało wrogów, co w połączeniu z innymi graczami odciągającymi przeciwników powoduje, że ukończenie wydarzenia bywa frustrujące.
Część fanów zaproponowała też możliwe usprawnienia, takie jak zwiększenie zasięgu wież czy wymuszenie pojawiania się wrogów w ich obrębie. Według nich pomogłoby także zaliczanie zabójstw dokonanych w momencie, gdy gracz znajduje się w zasięgu wieży, nawet jeśli przeciwnik jest poza nią.
Adam Fletcher, menedżer ds. społeczności Diablo, potwierdził, że Blizzard już pracuje nad poprawkami. Na razie nie wiadomo jednak, czy zmiany obejmą wspomniane sugestie i kiedy dokładnie zostaną wdrożone.
