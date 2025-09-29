Popularna zabawa graczy w Diablo 4 została zniszczona. Blizzard pod naporem krytyki po premierze 10. sezonu

Wieże Dusz w Diablo 4 wywołały falę krytyki po zmianach wprowadzonych w 10. sezonie. Zdaniem wielu graczy popularna aktywność straciła sens, a część społeczności postuluje całkowite usunięcie tej mechaniki.

Diablo 4 – Wieże Dusz frustrują graczy

Przed rozpoczęciem 10. sezonu postęp w Wieżach Dusz był zaliczany nawet wtedy, gdy przeciwnicy ginęli poza ich zasięgiem. Blizzard postanowił jednak to zmienić – teraz liczą się wyłącznie zabójstwa dokonane wewnątrz wyznaczonego obszaru. Problem w tym, że w jego obrębie pojawia się zbyt mało wrogów, co w połączeniu z innymi graczami odciągającymi przeciwników powoduje, że ukończenie wydarzenia bywa frustrujące.