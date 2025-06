Popularna strategia Paradoxu z nowym rywalem. Wielki tytuł od wydawcy Manor Lords wyróżnia się ogromną i ręcznie wykonaną mapą świata

Za stworzenie Gilded Destiny odpowiada studio Aquila Interactive, które przeniesie graczy w realia epoki rewolucji przemysłowej. Celem będzie poprowadzenie wybranej nacji przez ponad stulecie rozwoju – zarówno poprzez dyplomację i gospodarkę, jak i działania militarne. Gra zwraca na siebie uwagę ręcznie przygotowaną mapą świata, na której znalazło się ponad milion heksagonalnych pól. Mają one realistycznie oddawać różnorodność biomów i proporcje terytoriów, zgodnie z rzeczywistymi granicami z XIX wieku.

Wydawcą Gilded Destiny zostało amerykańskie Hooded Horse – firma znana z promowania wymagających strategii ekonomicznych i symulacyjnych. W jej katalogu znajdują się m.in. Norland, Workers & Resources: Soviet Republic, Against the Storm oraz wspomniane Manor Lords, które osiągnęło duży sukces na Steamie w 2024 roku.

Premiera Gilded Destiny planowana jest na 2025 rok, choć możliwe jest jej przesunięcie na kolejny. Zanim to jednak nastąpi, wybrani gracze – wspierający projekt na Kickstarterze – otrzymają dostęp do zamkniętej wersji alfa, by przetestować pierwsze funkcje gry.