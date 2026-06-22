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Poppy prezentuje intensywny teledysk do Dying To Forget. Jest mrocznie i energicznie

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/22 09:10
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Poppy zaprezentowała teledysk do utworu Dying To Forget.

Poppy zaprezentowała oficjalny teledysk do utworu Dying To Forget. Piosenka pochodzi z najnowszego albumu artystki zatytułowanego Empty Hands i jest uznawana za jeden z najmocniejszych oraz najbardziej wyróżniających się utworów na całym wydawnictwie.

Poppy – Dying To Forget
Poppy – Dying To Forget

Poppy z nowym teledyskiem

Nowy klip utrzymany jest w intensywnej, surowej stylistyce. Wideo przedstawia Poppy wykonującą utwór w wąskim korytarzu, otoczoną przez fanów, którzy szaleją w rytm ciężkich gitarowych brzmień. Dynamiczna oprawa doskonale oddaje agresywny i emocjonalny charakter samej kompozycji. Uważni widzowie mogą również dostrzec gościnne występy dwóch muzyków związanych z powstaniem utworu. W teledysku pojawiają się Stephen Harrison z zespołu House Of Protection oraz Isaac Hale z grupy Knocked Loose. Obaj artyści współtworzyli Dying To Forget i są wymienieni wśród autorów utworu.

Premiera teledysku zbiega się z intensywnym okresem koncertowym Poppy. Artystka już tego lata wyruszy w trasę po Ameryce Północnej, podczas której będą jej towarzyszyć zespoły LANDMVRKS oraz Thousand Below. Po zakończeniu północnoamerykańskiej części tournee Poppy przeniesie się do Europy. We wrześniu artystka będzie supportować Evanescence podczas serii koncertów arenowych w Wielkiej Brytanii.

GramTV przedstawia:

Nowy teledysk do Dying To Forget stanowi kolejny dowód na to, że Poppy konsekwentnie rozwija swoje cięższe, metalowe oblicze, jednocześnie nie rezygnując z charakterystycznej dla siebie eksperymentalnej estetyki. Możecie poniżej zobaczyć materiał wideo z tego metalowego szaleństwa:

Źródło:https://www.kerrang.com/watch-poppys-intense-new-video-for-dying-to-forget

Tagi:

Muzyka
muzyka
teledysk
utwór
muzyka rockowa
nowy album
Muzyka metalowa
nowy utwór
wokalistka
Poppy
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112