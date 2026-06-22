Poppy prezentuje intensywny teledysk do Dying To Forget. Jest mrocznie i energicznie

Poppy zaprezentowała oficjalny teledysk do utworu Dying To Forget. Piosenka pochodzi z najnowszego albumu artystki zatytułowanego Empty Hands i jest uznawana za jeden z najmocniejszych oraz najbardziej wyróżniających się utworów na całym wydawnictwie.

Poppy z nowym teledyskiem

Nowy klip utrzymany jest w intensywnej, surowej stylistyce. Wideo przedstawia Poppy wykonującą utwór w wąskim korytarzu, otoczoną przez fanów, którzy szaleją w rytm ciężkich gitarowych brzmień. Dynamiczna oprawa doskonale oddaje agresywny i emocjonalny charakter samej kompozycji. Uważni widzowie mogą również dostrzec gościnne występy dwóch muzyków związanych z powstaniem utworu. W teledysku pojawiają się Stephen Harrison z zespołu House Of Protection oraz Isaac Hale z grupy Knocked Loose. Obaj artyści współtworzyli Dying To Forget i są wymienieni wśród autorów utworu.