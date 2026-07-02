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Against The Current prezentuje poruszający teledysk do utworu Dead Man Walking. To utwór o głębokim przesłaniu

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/02 18:40
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W sieci zadebiutował teledysk do utworu Dead Man Walking, którego autorem jest zespół Against The Current.

Zespół Against The Current opublikował oficjalny teledysk do swojego najnowszego singla Dead Man Walking. Klip utrzymany jest w dramatycznej, symbolicznej stylistyce i stanowi wizualne dopełnienie utworu, który porusza temat zmian, jakie pozostawiają po sobie traumatyczne doświadczenia.

Against The Current
Against The Current

Against The Current z nowym teledyskiem

Sam utwór wyróżnia się mrocznym, a jednocześnie pełnym emocji brzmieniem, które od lat jest znakiem rozpoznawczym grupy. Teledysk rozwija ten klimat za pomocą sugestywnych obrazów. W jego centrum znajduje się wokalistka Chrissy Costanza, która ciągnie za sobą własną trumnę, w której spoczywa inna wersja niej samej. Symbolika klipu może być interpretowana na wiele sposobów. Z jednej strony przedstawia nieuniknioność przemijania i fakt, że każdy z nas przez całe życie niesie ze sobą własną śmiertelność. Z drugiej może nawiązywać do dawnej wersji siebie, która mimo zmian i rozwoju wciąż pozostaje częścią naszej tożsamości, dopóki nie uda się definitywnie zamknąć przeszłości. Teledysk doskonale wpisuje się w fantastyczny, pełen tajemnicy świat budowany przez Against The Current i dodaje jeszcze więcej intrygi wokół kierunku artystycznego, w którym podąża zespół.

Muzycy wyjaśnili znaczenie utworu:

Dead Man Walking opowiada o tym, że ceną przetrwania staje się osoba, którą kiedyś się było. Utwór przedstawia powrót z wojny do domu i odkrycie, że choć wszystko wokół wygląda tak samo, człowiek zmienił się tak głęboko, iż nie potrafi już odnaleźć się w dawnym życiu. W lustrze spogląda na ciebie obca osoba – duch tego, kim kiedyś byłeś. Wszyscy sądzą, że wszystko jest w porządku, ponieważ udało ci się przeżyć, ale nie zdają sobie sprawy, że tak naprawdę nigdy z tej wojny nie wróciłeś.

GramTV przedstawia:

Zobaczcie teldesyk do Dead Man Walking zespołu Against The Current:

Źródło:https://rocksound.tv/news/against-the-current-share-dramatic-video-for-dead-man-walking

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Muzyka
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Against The Current
Chrissy Costanza
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112