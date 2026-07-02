Against The Current prezentuje poruszający teledysk do utworu Dead Man Walking. To utwór o głębokim przesłaniu

Zespół Against The Current opublikował oficjalny teledysk do swojego najnowszego singla Dead Man Walking. Klip utrzymany jest w dramatycznej, symbolicznej stylistyce i stanowi wizualne dopełnienie utworu, który porusza temat zmian, jakie pozostawiają po sobie traumatyczne doświadczenia.

Against The Current z nowym teledyskiem

Sam utwór wyróżnia się mrocznym, a jednocześnie pełnym emocji brzmieniem, które od lat jest znakiem rozpoznawczym grupy. Teledysk rozwija ten klimat za pomocą sugestywnych obrazów. W jego centrum znajduje się wokalistka Chrissy Costanza, która ciągnie za sobą własną trumnę, w której spoczywa inna wersja niej samej. Symbolika klipu może być interpretowana na wiele sposobów. Z jednej strony przedstawia nieuniknioność przemijania i fakt, że każdy z nas przez całe życie niesie ze sobą własną śmiertelność. Z drugiej może nawiązywać do dawnej wersji siebie, która mimo zmian i rozwoju wciąż pozostaje częścią naszej tożsamości, dopóki nie uda się definitywnie zamknąć przeszłości. Teledysk doskonale wpisuje się w fantastyczny, pełen tajemnicy świat budowany przez Against The Current i dodaje jeszcze więcej intrygi wokół kierunku artystycznego, w którym podąża zespół.