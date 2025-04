Ponadczasowe dzieło znowu na ekranie. Świnie przemówią dzięki... aktorowi z Władcy Pierścieni

Folwark zwierzęcy to niezapomniany klasyk, książka, która otworzyła oczy na mechanizmy władzy i do dziś porusza sumienia. Teraz, po prawie 15 latach przygotowań, Andy Serkis — niezapomniany Gollum z Władcy Pierścieni — zakończył prace nad swoją długo oczekiwaną animowaną adaptacją Folwarku zwierzęcego George’a Orwella. Film trafi do kin już 11 lipca.

Powstaje adaptacja Folwarku zwierzęcego – premiera w tym roku

Serkis, który przez lata rozwijał projekt z pasją godną tematu, postawił na imponującą obsadę głosową. W filmie głosu postaciom udzielą: Seth Rogen, Steve Buscemi, Glenn Close, Kieran Culkin, Woody Harrelson, Kathleen Turner oraz sam reżyser, Andy Serkis. Aktorzy wcielą się w role zwierząt, które — jak pamiętamy — chciały stworzyć sprawiedliwy świat, lecz same uległy pokusie władzy.