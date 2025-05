Ponad 300 zł za grę to „okazja”? Były szef PlayStation zabrał głos w sprawie cen gier i wywołał wiele kontrowersji

Jak twierdzi Yoshida, przez lata ceny gier rosły znacznie wolniej niż innych produktów . Jego zdaniem to deweloperzy powinni ustalać wartość na podstawie jakości i budżetu produkcji, a nie odgórnych stawek. „Nie wierzę, że każda gra musi kosztować tyle samo. Każda ma inną wartość” – podkreślił.

W branży gier wideo coraz częściej mówi się o rosnących cenach . Coraz więcej wydawców decyduje się na ustalanie ceny premierowej na poziomie 70 lub nawet 80 dolarów (265 lub ponad 300 zł), a temat powrócił na nowo po wypowiedzi Shuheia Yoshidy – byłego prezesa SIE Worldwide Studios. W rozmowie podczas Gamescom Latam stwierdził, że taka cena za świetną grę to wciąż… „okazja”.

W jego ocenie nawet 80 dolarów za wyjątkową grę to nadal świetny stosunek ceny do rozrywki, zwłaszcza na tle innych form spędzania czasu. Zaznaczył też, że gracze powinni po prostu dokładniej wybierać, na co wydają pieniądze, zamiast narzekać.