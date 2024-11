Twórcy Path of Exile 2 dzielą się pierwszymi szczegółami na prezentacji. Tytuł niedługo zadebiutuje we wczesnym dostępie

Zgodnie z wczorajszymi zapowiedziami studio odpowiedzialne za Path of Exile 2 postanowiło podzielić się pierwszymi szczegółami o grze, która zadebiutuje we wczesnym dostępie 6 grudnia. Poznaliśmy informacje dotyczące początkowej zawartości oraz końcowe fragmenty produkcji.

Path of Exile 2 - transmisja z pokazem Early Access

Na wczorajszej transmisji na żywo dowiedzieliśmy się, że w dniu premiery Path of Exile 2 będzie zawierało trzy akty kampanii fabularnej, sześć klas postaci do wyboru oraz 50 bossów. Twórcy potwierdzili obecność lig na początku gry, gdzie wszystkie stworzone postacie zostaną przydzielone do kategorii wczesnego dostępu. Wiemy również, że przeniesienie mikrotransakcji z oryginalnej gry do kontynuacji nie będzie możliwe na premierę gry.