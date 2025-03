Greedfall 2: The Dying World z wielką aktualizacją. Twórcy rozwijają RPG-a we wczesnym dostępie

Po długiej przerwie od nowej zawartości twórcy Greedfall 2 podzielili się kolejną aktualizacją do gry. Jest to pierwszy duży zestaw nowości wprowadzony do RPG-a od Spiders oraz Nacon. Tytuł wciąż znajduje się w fazie wczesnego dostępu, a oceny pozostawiają spore pole do poprawy - na 342 opinie tylko 55 procent jest pozytywnych.

Greedfall 2 - opis najnowszego patcha

Główną atrakcją dodaną wraz z patchem 0.2 do Greedfall 2 jest nowy region o nazwie Olima, Miasto Gwiazd. Znajdziemy tam sporo nowej zawartości, w tym oczywiście zadania oraz tereny dostępne do eksploracji. Pojawiła się również nowa towarzyszka o imieniu Safia. Jest doświadczoną podróżniczką, która dołączy do nas po przejściu części głównego wątku. Warto wspomnieć, że należy ona do Bridge Alliance, a w trakcie walki będzie atakować z dystansu oraz wzmacniać naszą drużynę.