Pomysł na 28 dni później zaświecił w głowie Alexa Garlanda, gdy ten ogrywał popularny survival horror. Nie chodzi o The Last of Us

Choć dziś szybkie zombie są niemal normą w kinie grozy, ich popularyzację zawdzięczamy filmowi 28 dni później autorstwa Alexa Garlanda (scenariusz) i Danny'ego Boyle’a (reżyseria). Horror z 2002 roku odświeżył gatunek i przekonał widzów, że nieumarli mogą być czymś więcej niż tylko powolnymi, jęczącymi trupami. W nowym wywiadzie dla magazynu GQ Garland ujawnił, że kluczową inspiracją dla jego scenariusza była... gra wideo Resident Evil na PlayStation.

Alex Garland inspirował się Resident Evil przy pisaniu 28 dni później

Garland przyznał, że gdy zaczął grać w Resident Evil, uderzyła go nieobecność dobrych filmów o zombie. Szybko też zauważył, że tradycyjni, ślamazarni nieumarli nie wzbudzają już większego strachu – można przed nimi uciec, a nawet z łatwością ich wyminąć. Tym, co naprawdę przeraziło go w grze, były jednak nie same zombie, lecz przerażające, szybkie psy-mutanty. To właśnie ich zwinność stała się inspiracją do stworzenia nowego typu zagrożenia – szybkich, dzikich i nieprzewidywalnych zarażonych. Czyli Garland nie tyle inspirował się zombiakami w Resident Evil, co raczej zapragnął stworzyć coś, co byłoby ich odwrotnością.