Polskie Yet Another Zombie Survivors debiutuje i zachwyca graczy

Yet Another Zombie Survivors to propozycja od ekipy z niezależnego Awesome Games Studio. Gra zadebiutowała na rynku 13 lipca i obecnie jest dostępna na Steam w ramach Early Access. Wszystko wskazuje jednak na to, że mamy tutaj do czynienia z projektem, który już na tym etapie pozytywnie zaskakuje potencjałem.

Yet Another Zombie Survivors podoba się graczom

Jak pokazują dane zebrane na SteamDB, Yet Another Zombie Survivors cieszy się całkiem sporym zainteresowaniem, a gra już może pochwalić się ładnym wynikiem. Aktualny rekord, który udało się ustalić na dzień po premierze, wynosi 5 895 graczy jednocześnie bawiących się w tym roguelike’owym akcyjniaku. Wszystko wskazuje jednak na to, że jego pobicie jest zaledwie kwestią czasu.