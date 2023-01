Polskie Serial Cleaners doczekało się polskiej wersji językowej

Serial Cleaners to kontynuacja udanego Serial Cleaner. Tak, to jedno „s” robi różnicę. Najnowsza gra autorstwa rodzimego Draw Distance zadebiutowała na rynku we wrześniu 2022 roku. Tytuł okazał się być całkiem udaną produkcją, ale nie wzbudził zbyt wielkiego zainteresowania wśród samych graczy. Jest jednak szansa na to, że Serial Cleaners zyska nowych fanów. Może się tak stać dzięki najświeższej aktualizacji.

Serial Cleaners z polską wersją językową

Twórcy z Draw Distance poinformowali, że aktualizacja jest już gotowa do pobrania. Za jej sprawą do Serial Cleaners trafi garść nowości. Dla nas najważniejszą zmianą wydaje się być dodanie polskiej wersji językowej. Ponadto w grze zobaczymy nowe stroje i dodatkowe ustawienia poziomu trudności. Warto wspomnieć, że od teraz będziemy mogli również wyrywczo wybierać etapy, które chcemy sprawdzić ponownie.



Na koniec przypomnijmy, że Serial Cleaners jest dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X oraz Nintendo Switch. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat samej produkcji, to zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas tekstem: Recenzja Serial Cleaners - perfekcyjna Pani miejsca zbrodni.

