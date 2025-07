Polskie Road Truckers: New Beginning to nowa gra z otwartym światem, tuningiem i... elementami RPG

Nadciąga nowa gra dla fanów ciężarówek i symulacji. Road Truckers: New Beginning to duchowy następca Alaskan Road Truckers i gra zapowiada się jako ambitna produkcja łącząca otwarty świat, elementy RPG i zaawansowaną personalizację pojazdów.

Zapowiedziano Road Truckers: New Beginning

Road Truckers: New Beginning właśnie pojawiło się w zapowiedziach na platformie Steam i wygląda na to, że zamierza konkurować z gigantami gatunku, takimi jak American Truck Simulator czy Euro Truck Simulator 2 od SCS Software. Co ciekawe, twórcy ambitnie podchodzą do projektu, dlatego w Road Truckers: New Beginning gracze będą mogli modyfikować niemal każdy element swoich ciężarówek, zarówno z zewnątrz, jak i od środka. Wszystko będzie można pomalować i wymienić począwszy od lusterek, przez zderzaki, aż po drobne detale kabiny, takie jak gałka zmiany biegów, czego brakowało w poprzedniej grze twórców, Alaskan Road Truckers.