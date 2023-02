Polskie Lumencraft z datą premiery

Lumencraft to propozycja od rodzimego 2Dynamic Games. Pieczę wydawniczą nad tytułem sprawuje warszawskie Star Drifters, które kojarzyć możecie jako twórców Driftland: The Magic Revival. O grze mogliście usłyszeć już wcześniej, gdyż od kwietnia 2022 roku produkcja jest dostępna w ramach Early Access. Już wkrótce Lumencraft zadebiutuje na rynku w wersji 1.0, a z tej okazji twórcy przygotowali specjalny trailer.

Lumencraft opuści Early Access w lutym

Omawiana produkcja to dynamiczny top-down shooter zawierający mechaniki typowe dla gatunku tower defence. Twórcy nie ukrywają, że w trakcie produkcji inspirowali się tytułami takimi jak Darkwood (mroczna atmosfera) i The Riftbreaker (możliwość rozbudowy bazy).



„Lumencraft pozwoli graczom solo lub w trybie kooperacji drążyć podziemne tunele, zbudować bazę, odkrywać technologie w celu przetrwania pod powierzchnią. Nie jest to prosta sprawa, gdyż górnicze instalacje będą regularnie atakowane przez hordy przeciwników. Wieżyczki obronne, mury i cały arsenał broni będzie musiał wystarczyć, by pozwolić śmiałkom przetrwać w ciemności” – czytamy w opisie gry na Steam.



Lumencraft przeniesie nas do świata, w którym ludzkość staje na krawędzi zagłady. Jej jedyną szansą na przetrwanie jest Lumen, czyli cenny surowiec znajdujący się głęboko pod powierzchnią ziemi. Zadaniem gracza będzie zejście w górnicze korytarze i próba wydobycia materiału. Okaże się to być jednak sporym wyzwaniem, gdyż czyhać tam będzie niebezpieczeństwo w postaci hord krwiożerczych potworów.



Lumencraft opuści Early Access 28 lutego, a tytuł będzie dostępny wyłącznie na PC.