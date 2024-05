Polski survival świetnie radzi sobie na Steam. Twórcy Bellwright dziękują graczom

Bellwright – grę sprawdziło ponad 150 tysięcy użytkowników Steama

Twórcy Bellwright podzielili się ostatnio nowym wpisem na platformie Valve. Donkey Crew postanowiło szczerze podziękować graczom, przyznając jednocześnie, że przed wydaniem gry zespół miał sporo obaw związanych z przeoczeniem drobnych szczegółów. Deweloperzy ujawnili również, że polski survival sprawdziło już ponad 150 tysięcy użytkowników Steama, a liczba ta ma rosnąć z każdym dniem.

Donkey Crew zapytało również miłośników Bellwright, czy zespół powinien zdradzić plany związane z funkcjami, nad którymi pracują, czy może zaczekać do momentu, aż będą one gotowe. Wynika to z częstych pytań kierowanych w stronę deweloperów, którzy chcą pozostać w bliskim kontakcie ze społecznością gry. Twórcy są również przekonani, że gracze powinni kupować Bellwright wyłącznie wtedy, gdy uznają, że tytuł jest w stanie godnym zakupu.