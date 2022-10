Polski serial podbija Netflixa. Jest powód do dumy

Wielka Woda w reżyserii Jana Holoubka i Bartłomieja Ignaciuka zadebiutowała na Netflixie 5 października i już zyskała miano hitu. Serial spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony widowi oraz krytyków. Najlepszym tego dowodem są najnowsze dane. Jeśli wierzyć statystykom, w pierwszym tygodniu od premiery, Wielką Wodę obejrzano w 10 mln gospodarstw domowych na całym świecie. Warto dodać, że dzieło wskoczyło do top 10 najchętniej oglądanych seriali w aż 78 krajach, w tym w Polsce, Kanadzie, Meksyku, USA, Danii, Francji, Wielkiej Brytanii, Maroko i Turcji.

Wielka Woda zyskuje uznanie na całym świecie

Wielka Woda to serial opowiadający o powodzi stulecia, która miała miejsce we Wrocławiu i innych miastach w 1997 roku. Historia przybliża wydarzenia z kilku ostatnich dni przed nadejściem katastrofy, pokazuje również skutki zalania miasta oraz wszystkiego, co stanęło na drodze niszczycielskiej fali.



“To niesamowite, że z całego świata spływają do nas słowa, że "Wielka Woda" to wciągający i poruszający serial. Dzięki popularności produkcji ludzie z każdego zakątka globu poznają ważny fragment polskiej historii. Ale to, co dla mnie jest najistotniejsze, to że niezależnie od kontynentu, widzowie utożsamiają się z naszymi bohaterami. Właśnie o to nam chodziło, aby stworzyć uniwersalną opowieść o sile wspólnoty i rodziny w obliczu katastrofy” – mówi Jan Holoubek (reżyser formatujący).



Chętnie dowiemy się, jak Wam podobał się serial i czy Waszym zdaniem Wielka Woda zasługuje na tak pozytywne oceny. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat najpopularniejszych produkcji na Netflixie, to odsyłam Was do tekstu przygotowanego przez Radka.



Na koniec przypomnijmy, że za scenariusz odpowiadają Kasper Bajon i Kinga Krzemińska. W obsadzie znaleźli się: Agnieszka Żulewska, Tomasz Schuchardt, Ireneusz Czop oraz Marta Nieradkiewicz, Mirosław Kropielnicki, Anna Dymna i Tomasz Kot.