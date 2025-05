Polski RPG inspirowany Skyrimem z premierą pełnej wersji. Tainted Grail: The Fall of Avalon z wielkimi nowościami

Na Steamie Tainted Grail: The Fall of Avalon ma obecnie 86% pozytywnych recenzji ogółem, a aż 95% opinii z ostatnich 30 dni to oceny pozytywne. Na Metacritic gra otrzymała średnią ocen 75/100 , a dziennikarze porównują ją do serii The Elder Scrolls, choć zaznaczają, że nadal widać w niej ślady po wczesnym dostępie.

Cena Tainted Grail: The Fall of Avalon na Steamie to 180 zł i nie wzrosła wraz z premierą wersji 1.0. Na Xbox Series X/S tytuł kosztuje 179,99 zł, a wersja na PS5 również powinna oscylować wokół tej kwoty. Produkcja oferuje polskie napisy, a twórcy ostrzegają, że przy premierze pełnej wersji usunięte zostaną wcześniejsze zapisy rozgrywki.