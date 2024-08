Polski Rocky na pierwszym zwiastunie. Netflix zaprezentował film Bokser

Netflix rozpoczął promocję polskiego dramatu sportowego Bokser, opowiadającego o marzeniach i dążeniu do celu, o wolności i szczęściu oraz o tym, że życie potrafi znokautować najsilniejszych facetów.

On marzy o byciu mistrzem świata, by móc dać jej wszystko. W jej oczach on zawsze był mistrzem. Oboje byli gotowi zaryzykować wszystko, by wyjechać na Zachód i zawalczyć o lepszą przyszłość, którą miała zapewnić im międzynarodowa kariera bokserska Jędrzeja. Starcie z życiem na emigracji okazuje się jedną z trudniejszych walk, jaka czeka na młodych na obczyźnie. – czytamy w oficjalnym opisie filmu.