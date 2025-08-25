Polski horror z nagrodą Digital Dragons. Deep Sleep: Labyrinth of the Forsaken zadebiutował na Steamie

Nowa gra Scriptweldera zebrała 98% pozytywnych recenzji od graczy.
Premiera Deep Sleep: Labyrinth of the Forsaken okazała się sporym wydarzeniem dla fanów przygodówek w stylu retro. Gra od polskiego twórcy Scriptweldera, znanego z cyklu Don’t Escape, została doceniona już podczas gali Digital Dragons, gdzie zdobyła nagrodę dla najciekawszego niezależnego tytułu.
Deep Sleep: Labyrinth of the Forsaken – polski horror zbiera niesamowite oceny na Steamie
Na Steamie produkcja zebrała w większości pozytywne opinie – obecnie 98% graczy ocenia ją dobrze. Co prawda liczba recenzji jest jeszcze niewielka (106, z czego tylko 5 negatywnych), ale podobnie jak w przypadku poprzednich projektów twórcy, społeczność szybko zwróciła uwagę na klimatyczną oprawę i klasyczną mechanikę point-and-click.
Nowa produkcja jest rozwinięciem trylogii Deep Sleep, utrzymanej w konwencji horroru. Gracze wcielają się w Amy, która w onirycznym świecie snów próbuje odnaleźć swojego „zmarłego” brata. Utrzymany w charakterystycznym stylu Scriptweldera projekt ponownie łączy elementy psychologicznego horroru z klasyczną narracją przygodówek.
Tym razem twórca przygotował także polską wersję językową w formie napisów – wcześniejsze gry dostępne były wyłącznie po angielsku. Dla wielu rodzimych graczy to spore udogodnienie.
Deep Sleep: Labyrinth of the Forsaken dostępne jest na Steamie w cenie 62,99 zł, obecnie z rabatem premierowym. Scriptwelder zapowiadał również wersję na Nintendo Switch, jednak od ponad roku nie pojawiły się nowe informacje o tym wydaniu.
