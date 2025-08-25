Polski horror z nagrodą Digital Dragons. Deep Sleep: Labyrinth of the Forsaken zadebiutował na Steamie

Premiera Deep Sleep: Labyrinth of the Forsaken okazała się sporym wydarzeniem dla fanów przygodówek w stylu retro. Gra od polskiego twórcy Scriptweldera, znanego z cyklu Don’t Escape, została doceniona już podczas gali Digital Dragons, gdzie zdobyła nagrodę dla najciekawszego niezależnego tytułu.

Deep Sleep: Labyrinth of the Forsaken – polski horror zbiera niesamowite oceny na Steamie

Na Steamie produkcja zebrała w większości pozytywne opinie – obecnie 98% graczy ocenia ją dobrze. Co prawda liczba recenzji jest jeszcze niewielka (106, z czego tylko 5 negatywnych), ale podobnie jak w przypadku poprzednich projektów twórcy, społeczność szybko zwróciła uwagę na klimatyczną oprawę i klasyczną mechanikę point-and-click.