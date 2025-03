Polski hit do odebrania w Amazon Prime Gaming. Aż 6 gier w ostatniej ofercie na marzec

Amazon przyszykował bardzo dobrą i gatunkowo bogatą ofertę w Prime Gaming na marzec. W poprzednich tygodniach usługa zaoferowała posiadaczom komputerów osobistych takie znane tytuły, jak Saints Row: The Third Remastered, Mafia II: Definitive Edition, Naheulbeuk’s Dungeon Master, Syberia: The World Before, a ostatnio również Wolfenstein: The Old Blood, Legacy of Kain: Defiance, czy Mortal Shell. Teraz przyszedł czas na ostatnią partię gier, która szczególnie powinna zadowolić polskich graczy.