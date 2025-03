Amazon Prime Gaming z mega ofertą na marzec. Polskie RPG i jedna z najgorszych gier 2023 roku

Subskrybenci usługi Amazon Prime mają powody do zadowolenia. Firma właśnie ujawniła pełną ofertę gier w Prime Gaming na marzec. Tym razem gracze mogą oczekiwać aż 20 gier, w tym prawdziwe klasyki, jak i sporo nowszych tytułów. Od dzisiaj posiadacze abonamentu mogą już przypisać do swojego konta takie gry, jak Saints Row: The Third Remastered, Mafia II: Definitive Edition, Naheulbeuk’s Dungeon Master oraz Crime Boss: Rockay City, czyli jedną z najgorszych gier wydanych w 2023 roku.

Jest to dopiero początek bogatej oferty, a w kolejnych tygodniach subskrybenci Amazon Prime Gaming otrzymają Syberia: The World Before, czyli najnowszą odsłonę popularnej serii przygodówek, która trafiła na rynek w 2022 roku, a także Beholder 3, Wolfenstein: The Old Blood, Mortal Shell, które wkrótce będzie można odebrać także w Epic Games Store, jak również The Forgotten City, Deus Ex: Invisible War, Let’s Build A Zoo oraz Gamedec: Definitive Edition, czyli RPG osadzone w świecie science fiction od polskiego Anshar Studios. Pełną ofertę wraz z datami znajdziecie poniżej.

Amazon Prime Gaming – oferta gier na marzec 2025