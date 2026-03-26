Laureat The Game Awards 2025 doczeka się wreszcie wydania na Xboxia

Maciej Petryszyn
2026/03/26 19:17
Po ponad 2 latach od premier Wuthering Waves zmierza na kolejną platformę. Tym razem tytuł sprawdzą posiadacze Xbox Series X/S.

Wuthering Waves to darmowa gra RPG stworzona przez chińskie Kuro Games. Początkowo dostępna była jedynie na komputerach osobistych oraz urządzeniach z Androidem i iOS-em, niemniej potem trafiła też na PlayStation 5 i macOS. Ostatni w kolejce był Xbox, ale i ta konsola się wreszcie doczekała. Posiadacze Xbox Series X/S w grę, która początkowo inspirowana była Death Stranding, a która na The Game Awards 2025 zgarnęła nawet jedną statuetkę, zagrają już w lipcu 2026 roku.

2 lata po premierze Wuthering Waves trafi też na Xboxa

Wuthering Waves nadchodzi w lipcu tego roku. Dodaj grę do listy życzeń już teraz i dołącz do przygody na konsolach Xbox.

Gra zadebiutuje na Xbox Series X|S oraz Xbox na PC jako tytuł wspierający usługę Xbox Play Anywhere oraz w ramach Xbox Game Pass.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

