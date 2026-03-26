Laureat The Game Awards 2025 doczeka się wreszcie wydania na Xboxia

Wuthering Waves to darmowa gra RPG stworzona przez chińskie Kuro Games. Początkowo dostępna była jedynie na komputerach osobistych oraz urządzeniach z Androidem i iOS-em, niemniej potem trafiła też na PlayStation 5 i macOS. Ostatni w kolejce był Xbox, ale i ta konsola się wreszcie doczekała. Posiadacze Xbox Series X/S w grę, która początkowo inspirowana była Death Stranding, a która na The Game Awards 2025 zgarnęła nawet jedną statuetkę, zagrają już w lipcu 2026 roku.

Gra zadebiutuje na Xbox Series X|S oraz Xbox na PC jako tytuł wspierający usługę Xbox Play Anywhere oraz w ramach Xbox Game Pass.