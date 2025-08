Polska wyprzedaż na Steam. Phantom Liberty i Wiedźmin 3 w historycznie niskich cenach

From Poland With Love – patriotyczna promocja z okazji polskich gier na Steam .

Na Steam ruszyła wyprzedaż From Poland With Love, w ramach której wiele rodzimych (i nie tylko) gier doczekało się dużych obniżek. Wśród promocji znalazły się takie tytuły jak Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition oraz inne znane polskie produkcje. Przeceny sięgają nawet 90%, a część ofert dostępna jest w historycznie najniższych cenach.

Steam – najciekawsze promocje From Poland With Love i Midweek Madness

W ramach wyprzedaży przeceniono ponad sto tytułów, zarówno od polskich, jak i zagranicznych twórców. Steam połączył ofertę From Poland With Love z akcją Midweek Madness, co oznacza, że oprócz patriotycznych gier taniej kupimy również kilka popularnych zagranicznych tytułów. Poniżej przedstawiamy zestawienie najbardziej interesujące promocje: