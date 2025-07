Polska strzelanka już niedługo z samodzielnym DLC. RoboCop: Rogue City powraca z nową historią

Zwiastun RoboCop: Rogue City – Unfinished Business opublikowany przy okazji ogłoszenia dodatku pokazuje przerywniki filmowe, sekwencje akcji i podsumowuje główne założenia gry. Według twórców Unfinished Business będzie samodzielnym rozszerzeniem – nie wymaga podstawowej wersji gry do działania.

Po zdecydowanym zwycięstwie RoboCopa nad gangami Detroit, nowy rozdział rozwija się w tym samodzielnym rozszerzeniu, osadzonym po wydarzeniach z RoboCop: Rogue City. Nowy gość został pokonany, ale przestępczość nadal zalewa ulice. Iskra nadziei pochodzi z najnowszego projektu OCP: OmniTower – masywnego kompleksu mieszkaniowego zbudowanego dla dobra mieszkańców Old Detroit. Ale kiedy grupa wysoko wyszkolonych najemników wyposażonych w zaawansowaną technologicznie broń przejmuje kontrolę nad budynkiem i zamienia go w swoją śmiercionośną twierdzę, RoboCop musi wejść do środka i powstrzymać ich plany destabilizacji porządku publicznego.