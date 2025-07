Polska strzelanka i nietypowy horror FPP już od dzisiaj w Xbox Game Pass

Drugą nowością jest My Friendly Neighborhood – oryginalny survival horror rozgrywający się w opuszczonym studiu telewizyjnym. Gracz musi przetrwać starcie z groteskowymi kukiełkami, korzystając z improwizowanej broni, rozwiązywać zagadki środowiskowe i eksplorować mroczne zakamarki dawnego planu zdjęciowego. Nietypowa estetyka i unikalne podejście do grozy sprawiły, że gra zdobyła pozytywne recenzje na Steamie.

Dzisiejsze premiery to część drugiej tury lipcowej oferty Game Pass. W kolejnych dniach do katalogu dołączą m.in. Flock oraz niezwykle wyczekiwane Dungeons of Hinterberg. Microsoft zapowiada również nowe informacje o sierpniowych tytułach.