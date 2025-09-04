Polska piracka gra podbija konsole! Republic of Pirates już 25 września

Fani strategii i morskich przygód mogą zacierać ręce. Na Xboxy Series oraz PS zmierza bowiem piracka gra, Republic of Pirates, stworzona przez studio Crazy Goat Games. Datę premiery ustalono na 25 września 2025 roku. Tytuł, który jest już dostępny dla graczy PC za pośrednictwem platform Steam i Epic Games Store, teraz otwiera swoje podwoje dla publiczności konsolowej.

Co zaoferuje graczom konsolowa wersja Republic of Pirates?

Republic Of Pirates pozwala stworzyć piracką utopię podczas złotej ery piractwa. Akcja gry rozgrywa się w sercu Karaibów. Rozpoczynając swoją przygodę, gracze mają za zadanie założyć skromną placówkę na odległej wyspie. Celem jest przekształcenie jej w rozległą osadę piracką z samowystarczalną gospodarką. Kluczowym elementem jest stworzenie rozbudowanego systemu ekonomicznego opartego na zasobach.

Do dyspozycji gracze mają ponad sto unikalnych budynków, pozwalających na produkcję i rozwój infrastruktury. Zainteresowani będą budować plantacje cukru, destylarnie rumu i inne obiekty produkcyjne, aby uprawiać i przetwarzać zasoby. Ważna jest efektywna dystrybucja towarów za pośrednictwem sieci kurierów, magazynów i czarnych rynków, co pozwoli na zwiększenie bogactwa obywateli i podniesienie ich umiejętności. Rozwijając swoje osady, gracze będą mogli awansować do nowych poziomów przemysłu, stale ulepszając swoją piracką utopię.

Strategia wojskowa odgrywa równie istotną rolę w Republic Of Pirates. Aby przygotować się do podbojów, konieczne będzie odwiedzanie tawern, gdzie można rekrutować utalentowanych kapitanów, oraz stoczni, w której zbudowana zostanie potężna flota. Do dyspozycji mamy osiem unikalnych klas statków, a każdy z nich można dostosować wizualnie. Rekrutowani kapitanowie będą mogli doskonalić swoje umiejętności.