Polska gwiazda w drużynie roku EA Sports FC 26

Głosowanie na Drużynę Roku w EA Sports FC 26 dobiegło już końca. Kto zatem ostatecznie znalazł się w dwóch stworzonych przez społeczność jedenastkach?

Dwóch, bo tegoroczne TOTY to ponownie zarówno zespół kobiecy, jak i męski. Do boju o miejsce w nich stanęło 168 osób, ale finalnie na wyróżnienie mogło liczyć tylko 22 z nich.

Foto: Łączy nas eFutbol

Pajor wśród najlepszy, Lewandowski musi obejść się smakiem

Wśród panów kandydatem do miejsca w Drużynie Roku EA Sports FC 26 jak zwykle był Robert Lewandowski. Niemniej napastnik FC Barcelony nie znalazł dostatecznego uznania w oczach fanów i finalnie musiał obejść się smakiem. To oznacza, że kapitan reprezentacji Polski na miejsce w TOTY czeka już od czasu FIFY 22. Tym razem przegrał w głosowaniu z Ousmane Dembélé, Erlingiem Haalandem i Kylianem Mbappé, który notabene został też wybrany kapitanem męskiej jedenastki.