Polska gwiazda w drużynie roku EA Sports FC 26

Maciej Petryszyn
2026/01/18 11:15
Głosowanie na Drużynę Roku w EA Sports FC 26 dobiegło już końca. Kto zatem ostatecznie znalazł się w dwóch stworzonych przez społeczność jedenastkach?

Dwóch, bo tegoroczne TOTY to ponownie zarówno zespół kobiecy, jak i męski. Do boju o miejsce w nich stanęło 168 osób, ale finalnie na wyróżnienie mogło liczyć tylko 22 z nich.

Pajor wśród najlepszy, Lewandowski musi obejść się smakiem

Wśród panów kandydatem do miejsca w Drużynie Roku EA Sports FC 26 jak zwykle był Robert Lewandowski. Niemniej napastnik FC Barcelony nie znalazł dostatecznego uznania w oczach fanów i finalnie musiał obejść się smakiem. To oznacza, że kapitan reprezentacji Polski na miejsce w TOTY czeka już od czasu FIFY 22. Tym razem przegrał w głosowaniu z Ousmane Dembélé, Erlingiem Haalandem i Kylianem Mbappé, który notabene został też wybrany kapitanem męskiej jedenastki.

Nie oznacza to jednak, że tegoroczny Team of the Year nie ma żadnych polskich akcentów. Wśród jedenastu najlepszy pań zameldowała się bowiem Ewa Pajor, piłkarka FC Barcelona Femení i jednocześnie kapitanka rodzimej drużyny narodowej. Dla 29-letniej napastniczki to pierwsze tego typu wyróżnienie w karierze. Warto dodać, że jej karta TOTY otrzymała ocenę 96 – wyższą, bo 97, pochwalić się mogą jedynie Alessia Russo i Aitana Bonmatí.

Męski skład TOTY 26:

  • Gianluigi Donnarumma (Manchester City)
  • Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
  • Virgil van Dijk (Liverpool)
  • William Saliba (Arsenal)
  • Jules Koundé (FC Barcelona)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Vitinha (Paris Saint-Germain)
  • Pedri (FC Barcelona)
  • Kylian Mbappé (c) (Real Madryt)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

Żeński skład TOTY 26:

  • Christiane Endler (OL Lyonnes)
  • Selma Bacha (OL Lyonnes)
  • Leah Williamson (Arsenal)
  • Millie Bright (Chelsea)
  • Lucy Bronze (c) (Chelsea)
  • Aitana Bonmatí (FC Barcelona)
  • Mariona (Arsenal)
  • Alexia Putellas (FC Barcelona)
  • Claudia Pina (FC Barcelona)
  • Alessia Russo (Arsenal)
  • Ewa Pajor (FC Barcelona)

Od teraz aż do 30 stycznia specjalne karty Team of the Year mogą wypadać z paczek otwieranych w trybie Ultimate Team. Przy tym wszystkim ich statystyki są znacząco ulepszone względem normalnych wersji.

Źródło:https://toty.easports.com/en-gb?mod=1

Tagi:

News
Robert Lewandowski
Ultimate Team
Team of the Year
FC 26
EA Sports FC 26
EA Sports FC
FC
TOTY
Drużyna Roku
Ewa Pajor
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

