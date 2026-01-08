Zaloguj się lub Zarejestruj

Czas na wybór Drużyny Roku w EA Sports FC. Wśród nominowanych Lewandowski i Pajor

Wiktor Keller
2026/01/08 16:10
0
0

Rok 2025 już za nami, jest to zatem odpowiedni moment na podsumowania. Jedni patrzą na swoje sukcesy, inni podliczają finanse, a jeszcze inni wybierają Drużynę Roku w EA Sports FC.

Głosowanie na Drużynę Roku oficjalnie ruszyło! Ponownie członkowie społeczności gry Electronic Arts układać będą najlepsze jedenastki zarówno wśród panów, jak i wśród pań.

EA Sports FC 26 – głosowanie TOTY
EA Sports FC 26 – głosowanie TOTY

W EA Sports FC rusza głosowanie na TOTY

W sumie eksperci z EA Sports nominowali 168 osób – 89 piłkarzy oraz 79 piłkarek. W gronie tym znalazło się też miejsce dla dwóch polskich przedstawicieli, którzy na co dzień bronią barw słynnej FC Barcelony. To kapitan męskiej reprezentacji Polski, Robert Lewandowski, oraz kapitanka kadry kobiecej, Ewa Pajor. Rodzimy duet w gronie kandydatów do miejsca w TOTY obecny był także przed rokiem, wtedy jednak ani Lewandowski, ani też Pajor w wybranych przez społeczność jedenastkach się nie znaleźli.

Czy tym razem będzie inaczej? Wpływ na to macie również Wy. Pod tym adresem do 13 stycznia trwa głosowanie na Drużynę Roku w EA Sports FC 26, chociaż głosy oddawać można również w samej grze. Pewną nowością jest głosowanie również na kapitanów obu jedenastek. Wyniki, a więc i obie wyróżnione przez graczy drużyny poznamy już 23 stycznia.

Piłkarze i piłkarki, którzy znajdą się w Drużynie Roku, otrzymają w EA Sports FC specjalne karty FUT TOTY, które, co oczywiste, będą znacząco ulepszone względem swoich zwyczajowych odpowiedników.

Nominowani piłkarze

Bramkarze

  • Alisson
  • Thibaut Courtois
  • David Raya
  • Gianluigi Donnarumma
  • Manuel Neuer
  • Jan Oblak
  • Mile Svilar

Obrońcy

  • Alessandro Bastoni
  • Denzel Dumfries
  • Gabriel
  • Marc Guéhi
  • Dean Huijsen
  • Jules Koundé
  • Marc Cucurella
  • Marcos Llorente
  • Marquinhos
  • Maximilian Mittelstädt
  • Nuno Mendes
  • Willian Pacho
  • Andrei Rațiu
  • David Raum
  • Amir Rrahmani
  • William Saliba
  • Nico Schlotterbeck
  • Jonathan Tah
  • Micky van de Ven
  • Virgil van Dijk

Pomocnicy

  • Maghnes Akliouche
  • Salem Al Dawsari
  • Nicolò Barella
  • Jude Bellingham
  • Bruno Guimarães
  • Moisés Caicedo
  • Frenkie de Jong
  • Luis Díaz
  • Ritsu Doan
  • Evander
  • Ryan Gravenberch
  • Grimaldo
  • Pierre-Emile Højbjerg
  • João Neves
  • Joshua Kimmich
  • Lamine Yamal
  • Riyad Mahrez
  • Scott McTominay
  • Jamal Musiala
  • Nico Paz
  • Nico Williams
  • Felix Nmecha
  • Michael Olise
  • Riccardo Orsolini
  • Cole Palmer
  • Pedri
  • Raphinha
  • Declan Rice
  • Mohamed Salah
  • Angelo Stiller
  • Corentin Tolisso
  • Federico Valverde
  • Vitinha
  • Kenan Yıldız
  • André-Frank Zambo Anguissa

Napastnicy

  • Julián Alvarez
  • Antony
  • Ayoze
  • Bradley Barcola
  • Karim Benzema
  • Cristiano Ronaldo
  • Ousmane Dembélé
  • Désiré Doué
  • Anders Dreyer
  • Emanuel Emegha
  • Serhou Guirassy
  • Viktor Gyökeres
  • Erling Haaland
  • Harry Kane
  • Moise Kean
  • Khvicha Kvaratskhelia
  • Robert Lewandowski
  • Romelu Lukaku
  • Lautaro Martínez
  • Jean-Philippe Mateta
  • Kylian Mbappé
  • Bryan Mbeumo
  • Lionel Messi
  • Christian Pulisic
  • Patrik Schick
  • Heung Min Son
  • Vini Jr.

Nominowane piłkarki

Bramkarki

  • Christiane Endler
  • Hannah Hampton
  • Lorena
  • Chiamaka Nnadozie
  • Constance Picaud

Obrończynie

  • Selma Bacha
  • Millie Bright
  • Lucy Bronze
  • Ellie Carpenter
  • Emily Fox
  • Vanessa Gilles
  • Giulia Gwinn
  • Lauren
  • Katie McCabe
  • Tara McKeown
  • Nerea Nevado
  • Olga Carmona
  • Wendie Renard
  • Izzy Rodriguez
  • Kayla Sharples
  • Leah Williamson

Pomocniczki

  • Aitana Bonmatí
  • Alexia Putellas
  • Bernadette Amani
  • Sandy Baltimore
  • Klara Bühl
  • Delphine Cascarino
  • Sam Coffey
  • Erin Cuthbert
  • Kenza Dali
  • Fiamma Benítez
  • Taylor Flint
  • Laura Freigang
  • Vanessa Fudalla
  • Manuela Giugliano
  • Pernille Harder
  • Yui Hasegawa
  • Lindsey Heaps
  • Svenja Huth
  • Sakina Karchaoui
  • Chloe Kelly
  • Rose Lavelle
  • Mariona
  • Marta
  • Janina Minge
  • Olivia Moultrie
  • Patri Guijarro
  • Trinity Rodman
  • Georgia Stanway
  • Ella Toone
  • Vicky López
  • Selina Vobian
  • Keira Walsh
  • Caroline Weir

Napastniczki

  • Alba Redondo
  • Lineth Beerensteyn
  • Mathilde Bourdieu
  • Linda Caicedo
  • Sofia Cantore
  • Selina Cerci
  • Tabitha Chawinga
  • Temwa Chawinga
  • Claudia Pina
  • Kadidiatou Diani
  • Melchie Dumornay
  • Elena Julve
  • Esther
  • Cristiana Girelli
  • Caroline Graham Hansen
  • Edna Imade
  • Clara Mateo
  • Manaka Matsukubo
  • Larissa Mühlhaus
  • Ewa Pajor
  • Alexandra Popp
  • Géraldine Reuteler
  • Alessia Russo
  • Emma Sears
  • Khadija Shaw
Źródło:https://toty.easports.com/pl-pl

Tagi:

News
EA Sports
piłka nożna
głosowanie
gra sportowa
nominacje
EA SPORTS FC
EA Sports FC 26
