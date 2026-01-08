Czas na wybór Drużyny Roku w EA Sports FC. Wśród nominowanych Lewandowski i Pajor

Rok 2025 już za nami, jest to zatem odpowiedni moment na podsumowania. Jedni patrzą na swoje sukcesy, inni podliczają finanse, a jeszcze inni wybierają Drużynę Roku w EA Sports FC.

W sumie eksperci z EA Sports nominowali 168 osób – 89 piłkarzy oraz 79 piłkarek. W gronie tym znalazło się też miejsce dla dwóch polskich przedstawicieli, którzy na co dzień bronią barw słynnej FC Barcelony. To kapitan męskiej reprezentacji Polski, Robert Lewandowski, oraz kapitanka kadry kobiecej, Ewa Pajor. Rodzimy duet w gronie kandydatów do miejsca w TOTY obecny był także przed rokiem, wtedy jednak ani Lewandowski, ani też Pajor w wybranych przez społeczność jedenastkach się nie znaleźli.

Głosowanie na Drużynę Roku oficjalnie ruszyło! Ponownie członkowie społeczności gry Electronic Arts układać będą najlepsze jedenastki zarówno wśród panów, jak i wśród pań.

Czy tym razem będzie inaczej? Wpływ na to macie również Wy. Pod tym adresem do 13 stycznia trwa głosowanie na Drużynę Roku w EA Sports FC 26, chociaż głosy oddawać można również w samej grze. Pewną nowością jest głosowanie również na kapitanów obu jedenastek. Wyniki, a więc i obie wyróżnione przez graczy drużyny poznamy już 23 stycznia.

Piłkarze i piłkarki, którzy znajdą się w Drużynie Roku, otrzymają w EA Sports FC specjalne karty FUT TOTY, które, co oczywiste, będą znacząco ulepszone względem swoich zwyczajowych odpowiedników.

Nominowani piłkarze

Bramkarze

Alisson

Thibaut Courtois

David Raya

Gianluigi Donnarumma

Manuel Neuer

Jan Oblak

Mile Svilar

Obrońcy