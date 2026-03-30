Polska gra za darmo na Epic Games Store. Macie czas do końca miesiąca

Całkowicie bezpłatnie na Epic Games Store możecie zgarnąć Symmetry. Jest to pozycja z lutego 2018 roku, stworzona przez polskie Sleepless Clinic i wydana przez również polskie IMGN.PRO. Sama gra jest przedstawicielem gatunku survival, ale też science fiction. Moglibyśmy nawet powiedzieć tutaj o małym Frostpunku – oczywiście przy zachowaniu proporcji i skali. Naszym zadaniem jest poprowadzić ocalałych z katastrofy tak, by pozostali przy życiu pomimo ekstremalnych warunków, w jakich przyszło im funkcjonować. Jak nietrudno się domyślić, nie będzie to takie proste. Co zatem zrobić, by wejść do zabawy? Szczegóły promocji poniżej.

W grze Symmetry celem jest przetrwanie, a akcja toczy się w retro-futurystycznym świecie science-fiction. Twoim głównym zadaniem jest zarządzanie ocalałymi z katastrofy tak, aby przeżyli w odosobnionym, ekstremalnie chłodnym otoczeniu oraz naprawili swój statek i uciekli. Pełna niespodzianek fabuła okraszona jest klimatyczną ścieżką dźwiękową i grafiką, która odzwierciedla trudne warunki i podkreśla aurę tajemnicy.

Przez cały czas trzeba pamiętać o najważniejszych funkcjach życiowych ocalałych - muszą oni jeść, odpoczywać i zachować zdrowie psychiczne. Ekstremalne okoliczności mogą wymusić na członkach załogi wykształcenie nowych umiejętności, takich jak uprawa roślin czy naprawa systemów zasilania, które nie były im potrzebne na Ziemi. Zebranie wszystkich części potrzebnych do naprawy statku kosmicznego staje się wyścigiem z czasem, gdyż ekstremalne warunki pogodowe i niebezpieczne zjawiska nadprzyrodzone stają się coraz bardziej dokuczliwe.

Wektorowa grafika odwzorowuje tajemniczość i trudne warunki na opuszczonej planecie. Dzięki przyćmionym, pastelowym barwom, sceneria wydaje się być odległa od rzeczywistości, tworząc nierzeczywiste krajobrazy.

Cechy gry:

• Zarządzaj bazą w skali mikro, w niezwykle nieprzyjaznych warunkach

• Dodatkowy tryb – Przetrwanie – oferujący niekończącą się rozgrywkę, który zostaje odblokowany po pierwszym ukończeniu gry

• Przy każdym przejściu gry przydzieleni zostają losowo wybrani członkowie załogi, a każdy z nich ma przypisane różne umiejętności i historie

• Różne potrzeby do zaspokojenia – odżywianie, kondycja fizyczna i zdrowie psychiczne

• Pełna niespodzianek fabuła science-fiction

• Złowroga obecność w symetrycznym świecie

• Wybory moralne – wspólnota kontra indywidualność

• Niepowtarzalna grafika wektorowa i muzyka w tle

• Konstrukcja rozgrywki zachęcająca do wielokrotnego przechodzenia gry i wykorzystywania za każdym razem różnych strategii