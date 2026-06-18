Polska gra za 50 mln zł z problemami. Zaledwie kilkuset graczy na Steamie

Dwa lata po pierwszej prezentacji Copa City oficjalnie trafiło na rynek. Timingowo idealnie, bo przecież trwa Mundial.

Pytanie tylko, czy warto się polską produkcją zainteresować? Cóż, start nie jest najlepszy. Premiera Copa City nie przyciągnęła graczy Copa City swoją premierę miało 16 czerwca 2026 roku. Wtedy też produkcja ta w najlepszym momencie przyciągnęła przed ekrany… 395 użytkowników jednocześnie. Był to peak, bo dziś w momencie pisania tekstu tekstu liczba ta spadła już do 210. Oczywiście, strategia ekonomiczna ukazała się również na Epic Games Store oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S, aczkolwiek można spokojnie założyć, że liczby te na innych launcherach czy platformach raczej nie odstają znacząco od tych osiąganych na Steamie. Jeżeli faktycznie tak jest, to zdecydowanie nie są to dobre informacje dla studia Triple Espresso.

A co z ocenami? Cóż, te w przypadku Copa City też nie wyglądają najlepiej. Dotychczas noty na platformie Valve polskiej produkcji wystawiło 94 graczy. Niemniej z tego grona tylko 57% wystawiło grze notę pozytywną, co w ogólnym rozrachunku oznacza recenzje mieszane. Z kolei w PlayStation Store tytuł oceniono 77-krotnie, co przełożyło się na średnią na poziomie 2,75 na 5. Do tego dodajmy Opencritic – tam średnia to 67 na 100 oraz zaledwie 20-procentowe polecenie od krytyków. W ogólnym rozrachunku trudno więc mówić o udanej premierze. Pytanie też, czy twórcom uda się temu zaradzić i znaleźć wyjście na prostą.

GramTV przedstawia:

Jak zostało wspomniane, za Copa City odpowiada studio Triple Espresso. To z kolei do życia powołali m.in. Jakub Szumielewicz oraz Bogusław Leśnodorski, którzy w przeszłości współpracowali już w Legii Warszawa oraz AGO Esports. Co ciekawe, na potrzeby stworzenia ekonomicznej strategii w piłkarskim świecie udało im się zgromadzić budżet na poziomie 50 milionów złotych. Przyczynili się do tego tak znani akcjonariusze, jak Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Tomasz Kędziora czy Jakub Moder.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

