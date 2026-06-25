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Kolejne dwie gry za darmo w Epic Games Store. Kultowy klasyk w prezencie

Radosław Krajewski
2026/06/25 09:00
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Sklep rozdaje następne dwie produkcje całkowicie za darmo.

Nadszedł kolejny czwartek, a to oznacza, że posiadacze komputerów osobistych mogą wzbogacić swoją kolekcję cyfrowych gier o kolejne tytuły. Tym razem gracze mogą liczyć na prawdziwy klasyk, którym jest RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition, a więc kompletne wydanie popularnej gry strategiczno-ekonomicznej od studia Frontier Developments. Drugim darmowym tytułem jest Voidwrought, czyli mroczna platformówka 2D z elementami metroidvanii. Obie produkcje będziecie mogli odebrać w Epic Games Store już od 17:00 czasu polskiego i tradycyjnie oferta potrwa do następnego czwartku. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły promocji.

Epic Games Store
Epic Games Store

Zbuduj park rozrywki wszech czasów i odkryj na nowo doceniony przez krytyków i graczy symulator kolejek górskich. Poczuj dreszcz emocji w grze, która zdefiniowała ten gatunek, uzupełnionej o dwa olbrzymie dodatki.

Cokolwiek chcesz stworzyć, w grze RollerCoaster Tycoon 3 znajdziesz odpowiednie narzędzia i będziesz mieć swobodę budowania parku rozrywki z Twoich marzeń.

Kontroluj finanse, sklepy, usługi i personel parku rozrywki, aby odnosić sukcesy w kilkunastu scenariuszach. Zostań prawdziwym potentatem w branży i rozwijaj obiecującą karierę lub stwórz swój idealny park rozrywki bez martwienia się o pieniądze w trybie piaskownicy. Zaspokajaj potrzeby swoich gości i dbaj o bezproblemowe funkcjonowanie Twojego parku rozrywki, aby odnieść sukces.

Nadejście Czerwonej Gwiazdy zwiastuje nową erę. Wyłaniając się z kokonu, Simulacrum musi zebrać Ichor, krew bogów, od potworów, które ją gromadzą.

Voidwrought to szybka platformówka akcji z ciasnymi przejściami, zróżnicowanymi umiejętnościami i bitwami z budzącymi grozę bossami. Znajdź i wyposaż się w potężne relikwie i dusze, by dostosować swój styl gry. Przekop się przez gruzy Szarego Miasta, by zbudować świątynię wypełnioną lojalnymi wyznawcami.

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Wciąż możecie za darmo odebrać dwie gry z ubiegłego tygodnia. Tylko do godziny 17:00 do swojego konta przypiszecie Citizen Sleeper oraz ROBOBEAT.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://store.epicgames.com/free-games

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Voidwrought
RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112