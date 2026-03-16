Jedna z najlepszych gier tej generacji za mniej niż 100 zł

Maciej Petryszyn
2026/03/16 20:30
FromSoftware przez lata doskonaliło formułę soulslike’ów. Niemniej dopiero w obecnej generacji udało się ją przenieść do otwartego świata.

Jaki był tego efekt? Ano taki, że otrzymaliśmy jedną z najlepszych produkcji ostatnich lat.

Elden Ring
Mniej niż 100 zł za Elden Ring na PS5

Elden Ring zostało, zasłużenie, obsypane gradem nagród i na zawsze zapisało się w historii branży. Przez długi czas hit od FormSoftware był też najbardziej utytułowaną produkcją w historii. Jeżeli więc ktoś nie miał jeszcze okazji, by samemu rozpocząć podróż u podnóży Złotego Drzewa, nadarza się ku temu idealna okazja. Na Allegro pojawiła się bowiem oferta, w ramach której Elden Ring w wersji na PlayStation 5 zgarniemy za mniej niż 100 zł. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Złoty Porządek został rozbity.

Na Ziemiach Pomiędzy, rządzonych przez królową Marikę Wieczną, doszło do rozbicia Eldeńskiego Kręgu – źródła życia Złotego Drzewa.

Dzieci Mariki, półbogowie, przejęli odłamki Eldeńskiego Kręgu czyli Wielkich Runów. Szalone piętno ich nowoodkrytej siły rozpoczęło wojnę: Strzaskanie. Wojna oznaczała porzucenie przez Wyższą Wolę.

Przewodnictwa łaski doświadczą teraz zmatowieńcy, którzy wcześniej zostali pozbawieni dobrodziejstw złota i wygnani z Ziem Pomiędzy.

Ty, który żyjesz mimo śmierci i niegdyś utraciłeś łaskę! Ruszaj ku Ziemiom Pomiędzy przez spowite mgłą morze, aby stanąć przed Eldeńskim Kręgiem.

I zostań Eldeńskim Władcą.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

