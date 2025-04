Polska gra logiczna pozwoli się zrelaksować. Poof! Cleaning Services bez presji czasu i ryzyka porażki

Skromne wynajmowane mieszkanie stanie się dla Leny prawdziwą ostoją na emigracji. Przytulne miejsce będzie można personalizować i dekorować przedmiotami, w tym prezentami otrzymywanymi od zadowolonych klientów. Wygląd mieszkania Leny będzie zmieniał się w zależności od tego, jakie sekrety uda się jej odkryć podczas wykonywanych zleceń.

Poof! Cleaning Services to przytulna gra logiczna, w której wcielasz się w osobę z innego kraju zatrudnioną do sprzątania i porządkowania obcych domów. Porozumiewaj się w języku, którego do końca nie znasz, odkrywaj poruszające historie zaklęte w znalezionych przedmiotach, składaj w całość opowieść o przeszłych domownikach, odnajduj sekrety i ciesz się widokiem wysprzątanych pomieszczeń. – brzmi opis gry.