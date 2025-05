Polscy twórcy Frostpunk 2 z kolejnym opóźnieniem. Otrzymamy za to darmowe aktualizacje

11 bit studios opublikowało zaktualizowaną roadmapę dla Frostpunka 2, ogłaszając jednocześnie ważną zmianę w planach wydawniczych. Drugi płatny dodatek, zatytułowany Aurora, został przesunięty na 2026 rok. Twórcy tłumaczą decyzję chęcią dopracowania nowości i zapewnienia odpowiedniej jakości. Mimo to gra ma nadal otrzymywać duże darmowe aktualizacje przed każdą premierą DLC.

Frostpunk 2 – rozwój gry i wersje konsolowe

Najnowszy patch do Frostpunka 2 wprowadził m.in. tryb Serenity, Tales from the Frostland oraz nowy system zarządzania temperaturą. Studio zapowiedziało, że to dopiero początek rozwoju gry. Pierwsze płatne rozszerzenie Spectrum zadebiutuje jesienią, a wersje konsolowe na PS5 i Xbox Series X/S nadal są planowane na lato 2025 roku.