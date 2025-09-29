Polscy twórcy ciepło przyjętego symulatora zapowiadają DLC. Ciekawa zapowiedź na PC Gaming Show

Fani urządzania domów wreszcie będą mogli zadbać też o zwierzaki.
House Flipper 2 otrzyma kolejne rozszerzenie – tym razem z pupilami. Podczas PC Gaming Show z okazji Tokyo Game Show ogłoszono, że gra doczeka się dodatku o nazwie Pets.
House Flipper 2 – zwierzęta trafią do gry
Polskie studio Frozen District zapowiedziało, że w przyszłym roku do House Flipper 2 trafi DLC wprowadzające nowe możliwości dla fanów wirtualnego urządzania domów. Oprócz kolejnego regionu i budynków do remontu, gracze będą mogli zaopiekować się zwierzętami, które staną się częścią codziennych zadań.
Dodatek Pets ma już swoją kartę na Steam, co pozwala zainteresowanym dodać rozszerzenie do listy życzeń i śledzić postępy prac. Twórcy nie ujawnili jeszcze dokładnej daty premiery, ale zapewnili, że DLC zadebiutuje w 2026 roku.
W twoim idealnie urządzonym domu pojawi się ktoś nowy! Dzięki Pets DLC będziesz mógł przygarnąć zwierzaka, który spędzi z tobą cudowny czas.
Twój futrzasty przyjaciel reprezentuje jedną z dziesięciu popularnych ras psów lub kotów, ale to nie koniec nowości! Dodatek umożliwi Ci również zaopiekowanie się królikiem, żółwiem, papugą czy chomikiem!
Przygarnij pupila i spraw, żeby dobrze poczuł się w twoim domu! Zbuduj wyjątkową relację dzięki zabawom i nauce, by stał się twoim życiowym kompanem.
House Flipper 2 jest dostępne na PC, a w przyszłości otrzyma także wersje konsolowe.
