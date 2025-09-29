Polscy twórcy ciepło przyjętego symulatora zapowiadają DLC. Ciekawa zapowiedź na PC Gaming Show

Fani urządzania domów wreszcie będą mogli zadbać też o zwierzaki.

House Flipper 2 otrzyma kolejne rozszerzenie – tym razem z pupilami. Podczas PC Gaming Show z okazji Tokyo Game Show ogłoszono, że gra doczeka się dodatku o nazwie Pets.

House Flipper 2 – zwierzęta trafią do gry

Polskie studio Frozen District zapowiedziało, że w przyszłym roku do House Flipper 2 trafi DLC wprowadzające nowe możliwości dla fanów wirtualnego urządzania domów. Oprócz kolejnego regionu i budynków do remontu, gracze będą mogli zaopiekować się zwierzętami, które staną się częścią codziennych zadań.